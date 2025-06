Club Brugge heeft prijs en hoest zes miljoen euro op voor volgende zomeraanwinst

Club Brugge heeft een akkoord bereikt met Hamburger SV over de komst van middenvelder Ludovit Reis. De Belgische topclub betaalt zo'n 6 miljoen euro, inclusief bonussen, voor de 25-jarige Nederlander.

Reis heeft zich de afgelopen seizoenen ontwikkeld tot een sterkhouder bij HSV. Hij was er een vaste waarde op het middenveld en speelde zich in de kijker met zijn balvastheid, vista en werkkracht. De speler zelf staat open voor een stap naar Brugge.

Bij Club Brugge zou hij een contract voor vijf jaar tekenen. Daarin wordt hij gezien als een belangrijke schakel op het middenveld, naast of als alternatief voor Hans Vanaken. Reis kan zowel op de 6 als de 8 uit de voeten.

Hoewel HSV aanvankelijk een hogere transfersom vroeg, wist Club Brugge te profiteren van het feit dat Reis nog maar één jaar contract had. Zo kon het de onderhandelingen in haar voordeel beslechten. Ze trokken hun bod wel op van vijf naar zes miljoen.

De gesprekken tussen Club Brugge en Reis bevinden zich in de afrondende fase. De medische keuring zou binnenkort volgen, waarna de transfer officieel gemaakt kan worden.

Met de komst van Reis laat Club Brugge zien dat het ambitieus de zomermercato ingaat. Reis zal zeker niet de laatste versterking zijn die landt in Brugge deze zomer. Het vizier is duidelijk gericht op een dominante rol in eigen land én in Europa.