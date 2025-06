Er komt beweging in bij Club Brugge: niet enkel Spanjaarden, maar nu komt ook Portugese topclub aankloppen

De interesse in Ferran Jutglà, aanvaller van Club Brugge, neemt toe. Waar eerder vooral Spaanse clubs zoals Atlético Madrid, Valencia, Sevilla en Villarreal aan hem gelinkt werden, duikt nu ook een nieuwe gegadigde op: Benfica heeft zijn zinnen gezet op de 26-jarige Spanjaar

Jutglà heeft nog één jaar contract in Brugge, maar staat open voor een volgende stap in zijn carrière. De Spaanse spits heeft in drie seizoenen bij Club Brugge bewezen dat hij weet waar het doel staat, met 15, 11 en 14 doelpunten in opeenvolgende seizoenen.

Benfica is niet zomaar een naam in dit dossier. De Portugese topclub kreeg Jutglà eerder al tegenover zich in de Champions League. Ook Sporting is al de revue gepasseerd en ook tegen FC Porto wist hij zich in de kijker te spelen, onder meer met een doelpunt én assist bij een 0-4 overwinning in het Estádio do Dragão.

Jutglà genoot zijn opleiding bij Espanyol en maakte vervolgens de overstap naar Barcelona B, waar hij ook kort in het eerste elftal te zien was. Hij verzamelde er negen optredens en scoorde tweemaal voor de hoofdmacht van Barça.

Niet alleen Benfica en Spaanse clubs volgen zijn dossier van nabij. Ook Lazio en Arsenal zouden zijn situatie nauwlettend in de gaten houden. Dat maakt van Jutglà een van de meer gegeerde namen op de zomerse transfermarkt.

Club Brugge staat open voor onderhandelingen en haalde met Nicolo Tresoldi al een vervanger in huis gehaald. In elk geval lijkt het erop dat de toekomst van Jutglà niet per se in Spanje ligt.