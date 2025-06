Wie is Raul Florucz, de nieuwe ontdekking van Union Saint-Gilloise? Eigenlijk geen echte spits

De USG heeft zijn eerste aanwinst van de transferperiode binnen, en het is veelbelovend. Raul Florucz scoorde doelpunten en gaf beslissende assists in de Sloveense eerste divisie.

Na Estland (Promise David), de bank van de Zwitserse eerste klasse (Mohammed Amoura), de Duitse derde klasse (Deniz Undav) en Oostenrijk (Mohamed Fuseini) heeft Union Saint-Gilloise nu geshopt in de Sloveense eerste klasse. Maar op z'n minst Raul Florucz (24 jaar) stapt over van de ene kampioen naar de andere.

Je kunt niet zeggen dat Florucz uit het niets komt: met zijn 15 doelpunten en 11 assists in 29 wedstrijden voor Olimpija Ljubljana en zijn goede optredens in de Conference League, was Union zeker niet de enige geïnteresseerde club.

De vervanger van Franjo Ivanovic?

Raul Florucz is een vleugelspeler wiens statistieken vergelijkbaar zijn met die van een spits. Vorig seizoen speelde hij 10 keer in de aanval, waar hij zich goed staande hield in een systeem met twee aanvallers. Een profiel dat doet denken aan... Franjo Ivanovic, van wie nog niet bekend is of hij bij Union zal blijven.

De Kroaat wordt zeer gegeerd en kan Union veel geld opleveren. Nu we weten dat Promise David blijft, kan de handtekening van een speler als Raul Florucz aan het begin van de transferperiode een teken zijn. Met een aankoopprijs van 5 miljoen euro, neemt de speler van Olimpija Ljubljana een plek in op het podium van de duurste aankopen van USG (achter Khalaili en Boniface): dus niet echt een "gok", maar eerder een aanzienlijke investering!

Oostenrijkse internationale... maar van Roemeense afkomst

Wanneer Union Saint-Gilloise Standard speelt, kun je verwachten dat de nieuwe aanvaller van Union en Mircea Rednic een paar woorden zullen uitwisselen... in het Roemeens. Inderdaad, Raul Florucz, hoewel geboren in Vöcklabruck, Oostenrijk, heeft Roemeense ouders uit Arad. UTA Arad was de club die Rednic vorig seizoen trainde, vlak voordat hij terugkeerde naar Standard.

Roemenië volgde Florucz met grote belangstelling, opgeleid in Lokomotiv Zagreb voordat hij doorbrak in Slovenië. Want de nieuwe Union-speler had zeker de kleuren van Roemenië kunnen verdedigen. "Als ik de Roemeense nationaliteit zou krijgen en in het nationale team zou worden opgeroepen, zou ik met veel plezier komen, het zou een eer zijn. Allereerst moet ik deze selectie verdienen, maar ik ben open", verzekerde hij in 2022 aan het Roemeense medium ProSport.

Het lijkt erop dat de Roemeense federatie niet heeft gereageerd: afgelopen maart werd Florucz voor het eerst opgeroepen door Ralf Rangnick voor Oostenrijk, zijn geboorteland. Hij maakte zijn debuut in de Nations League play-offs naast namen als Arnautovic en Alaba, tegen Servië met een zekere... Jan-Carlo Simic. Ironie van het lot: tijdens de kwalificaties voor het WK 2026 zou hij Roemenië kunnen tegenkomen, dat in dezelfde groep zit...