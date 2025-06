La Louvière kiest deze naam voor nieuw stadion bij terugkeer naar eerste klasse

La Louvière staat niet alleen te popelen om opnieuw in de Jupiler Pro League te voetballen. De promovendus kan ook niet wachten om haar nieuwe stadion officieel te openen. De naam van dat stadion is ondertussen bekendgemaakt.

Over tien dagen zal La Louvière zijn allereerste wedstrijd in hun nieuwe stadion spelen tegen Differdange, de regerende Luxemburgse kampioen. Maar de naam van het stadion waar Les Loups zullen spelen was nog onbekend. De club heeft het woensdagmiddag eindelijk onthuld.

De nieuwe thuisbasis van de Wolven heet de Easi Arena. Easi is het IT-bedrijf opgericht door clubvoorzitter Salvatore Curaba nadat hij in maart 1999 zijn voetbalschoenen aan de haak hing.

"Er is geen nood aan een aanpassingsperiode of gewenningsfase: de twee organisaties kennen elkaar al heel goed. La louvière en Easi delen heel wat gemeenschappelijke punten - hun oprichter, waarden, participatief model - maar niet alleen dat", zo schrijft de promovendus in een verklaring.

De twee organisaties werken al vele jaren hand in hand: "Het gaat niet om budget of middelen. De twee organisaties zijn volledig autonoom. La Louvière heeft Easi niet (meer) nodig om te bestaan of succesvol te zijn. Vandaag zou de club heel goed alleen verder kunnen, maar we blijven aan haar zijde, omdat het verhaal mooi is. Omdat het een beetje ons broertje is en we trots op hem zijn. En omdat we er altijd zullen zijn om hem te steunen", aldus Jean-François Herremans en Thomas Van Eeckhout, beiden CEO van Easi.

De Jupiler Pro League zal dit seizoen dus een nieuwe arena verwelkomen, voorzien van een kunstgrasveld. Het veld van La Louvière zou minder belastend moeten zijn voor de spelers dan het andere kunstgrasveld in onze competitie, dat van Sint-Truiden.