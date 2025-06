Standard slaat weer toe: akkoord gevonden met voormalige Anderlecht-speler

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard staat op het punt opnieuw toe te slaan op de transfermarkt: medische testen op komst voor Mehssatou, een driejarig contract ligt klaar.

Standard is sterk bezig op de transfermarkt. De Rouches deden al enkele mooie transfers deze zomer, maar de club is nog niet klaar op de mercato.

Zo wordt de komst van Nayel Mehssatou nu verwacht. Dat Standard vooruitgang boekte in zijn dossier was geweten, maar nu lijkt niets een transfer nog in de weg te staan.

Transferexpert Sacha Tavolieri meldt namelijk dat er een totaalakkoord werd gevonden tussen Matricule 16 en de speler. Zijn contract bij KV Kortrijk loopt ten einde, en dus kan hij gratis vertrekken.

Hij zou meteen de overstap maken naar Standard, nadat zijn medische tests worden afgenomen. Die staan gepland op donderdagnamiddag.

Hij zou er een contract van drie jaar kunnen tekenen. Mehssatou speelde bij Anderlecht in de jeugd, voor hij de stap maakte richting de Kerels. In totaal speelde hij 108 wedstrijden bij Kortrijk.