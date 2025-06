Pro League pakt uit: met deze bal zal volgend seizoen gespeeld worden... zelfs in Europa

Een nieuw seizoen, een nieuwe bal! De Pro League stelde vrijdag niet alleen de kalender voor, maar ook het nieuwe ontwerp van de officiële wedstrijdbal. Kipsta en Decathlon blijven leverancier, maar pakken uit met een frisse look.

Het nieuwe seizoen komt er weer aan. De Pro League onthulde vrijdag de nieuwe kalender, maar daar bleef het niet bij. Volgend seizoen wordt er ook met een nieuwe bal gespeeld.

Sinds het seizoen 2023/2024 gebruiken alle clubs in de Jupiler Pro League, Challenger Pro League en Lotto Super League dezelfde bal. Namelijk eentje van Decathlon.

Twee seizoenen lang werd er met dezelfde bal gespeeld, maar Kipsta kiest nu voor een nieuwe bal met een nieuw design. Deze wordt ook in Europa gebruikt door de Belgische clubs, een belangrijk detail.

"Met Decathlon hebben we een partner die niet alleen kwaliteitsmateriaal levert, maar ook onze waarden deelt. Kipsta staat voor innovatie, duurzaamheid en toegankelijkheid en zet net zoals wij in op competities die constant vernieuwen, sportief sterk zijn en maatschappelijk relevant blijven", zegt Lorin Parys, CEO van de Pro League.

"Samen zorgen we ervoor dat duizenden spelers, van jeugd tot prof, met topmateriaal kunnen presteren en groeien. Decathlon bouwde verder op de bal van de voorbije twee seizoenen en hield in het nieuwe ontwerp rekening met de feedback van de spelers. Die constructieve aanpak bewijst dat de samenwerking met Decathlon een belangrijke investering is in de toekomst van het Belgisch voetbal."

He's here and he's perfect! ⚽️✨ pic.twitter.com/5eoDkJjzST — Pro League (@ProLeagueBE) June 20, 2025