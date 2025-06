Officieel: STVV heeft gedroomde aanwinst beet: "Ondanks de interesse van vele eersteklassers"

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is de deal helemaal rond. Ryan Merlen tekent een contract bij De Kanaries en zal op die manier voor meer creativiteit op het middenveld moeten gaan zorgen.

Ryan Merlen beleefde het beste seizoen van zijn carrière bij Club Luik: de Franse middenvelder scoorde 8 doelpunten en gaf 4 assists in 1B. Standard, Mechelen en STVV toonden interesse, die laatsten hebben het zoals verwacht gehaald.

Passen binnen het profiel

Sportief directeur André Pinto is enthousiast over de nieuwste aanwinst op de webstek van STVV: “Ryan was een van de absolute uitblinkers in de Challenger Pro League. Het is een speler die past bij het profiel en de spelstijl die STVV voor ogen heeft."

"Ondanks interesse van meerdere eersteklassers koos hij bewust voor ons project. Zijn profiel past perfect binnen onze ambitie om energiek voetbal te brengen.”

Ryan Merlen gaat box-to-box op Stayen 📦



Fijn weekend, Kanaries 😉 pic.twitter.com/U6jvpDafrp — STVV (@stvv) June 21, 2025

Ryan Merlen is zelf ook heel tevreden met de deal: “Ik ben RFC Liège dankbaar, omdat ze mij de kans me hebben geboden om mij te tonen als profvoetballer. Nu voel ik me klaar om de overstap te maken naar de Jupiler Pro League."

"Ik heb gezien welke ontwikkeling mijn vroegere ploegmaat Adriano Bertacinni heeft doorgemaakt bij STVV. Toen deze club aanklopte, wist ik dan ook dadelijk dat dit de ideale bestemming voor mij zou zijn. Ik kijk ernaar uit om te strijden voor het logo van STVV.”