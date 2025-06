Igor De Camargo wil nog wat kwijt over Marc Wilmots en Sébastien Pocognoli

Igor De Camargo zal zijn eerste ervaring als hoofdtrainer meemaken bij Francs Borains. Zal hij zich laten inspireren door het succes van zijn voormalige teamgenoot Sébastien Pocognoli?

Bij RWDM heeft Igor De Camargo een versneld leerproces doorlopen. Onder leiding van Yannick Ferrera heeft hij een aaneenschakeling van ervaringen beleefd, van hoop tot teleurstelling, via de euforie van opeenvolgende overwinningen en de chaos aan het einde van het seizoen.



"Op collectief niveau beschouw ik het als twee mislukkingen: het eerste seizoen zijn we gedegradeerd naar 1B, vervolgens zijn we er niet in geslaagd om terug te promoveren vanwege de laatste wedstrijden. Persoonlijk gezien was het echter zeer positief, zeer verrijkend, ik heb veel geleerd voor mijn debuut als trainer. Het is zeer moeilijk voor de club, want we hebben een geweldig seizoen gehad."

In een interview met SudInfo heeft de voormalige aanvaller van Standard ook gesproken over de aanstelling van Marc Wilmots bij de Rouches. Het terugkeren naar zijn voormalige club had een mogelijkheid kunnen zijn, maar hij zal het nieuwe tijdperk van de club toch van buitenaf volgen.

"Het is een zeer goede keuze voor Standard. Marc is iemand die het huis kent, hij kent het voetbal. Standard heeft slechte tijden doorgemaakt. Maar ik denk dat de komst van Marc ervaring en knowhow met zich mee zal brengen", gaat hij verder.

Igor De Camargo voelt ook mee met het succes van Sébastien Pocognoli bij Union: "Ik ben echt blij voor hem, hij is een zeer open persoon, hij heeft een heel mooi seizoen gehad met Union. Natuurlijk is hij een voorbeeld om te volgen, ik volg zelfs de opleiding samen met hem."