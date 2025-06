Niets lijkt een transfer nog in de weg te staan: 'KAA Gent versterkt zich met voormalige spits van Standard'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Niets lijkt de transfer van Wilfried Kanga naar KAA Gent nog in de weg te staan. De voormalige spits van Standard legt zondag zijn medische tests af.

Ivan Leko zal een speler die hij onder zich had bij Standard, naar KAA Gent halen. Zaterdag raakte bekend dat de club concrete interessa had in Wilfried Kanga.

Tussen de zomer van 2023 en die van 2024 werd de spits door Hertha Berlin uitgeleend aan Standard. Na een nieuwe uitleenbeurt aan Cardiff City werd hij uiteindelijk verkocht aan Dinamo Zagreb.

Daar kon hij niet overtuigen, met drie doelpunten in 16 wedstrijden. Niets lijkt de transfer nu nog in de weg te staan: transferexpert Sacha Tavolieri meldt dat Kanga zijn medische tests op zondag aflegt.

Meteen nadien zal hij zijn contract bij KAA Gent tekenen. Ivan Leko kent hem nog van zijn periode bij Standard, toen Kanga enkele maanden onder de Kroaat speelde.

Bij de Rouches scoorde Kanga 12 keer in 37 wedstrijden. Hij is direct inzetbaar, wat een vereiste was voor KAA Gent. De Buffalo's betalen volgens HLN 1,2 miljoen euro.