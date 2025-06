Uitgelekt: 'Transfer van Noa Lang naar Napoli is rond, dit zijn alle details'

De transfer van Noa Lang naar Napoli is helemaal rond. Dat laat de Nederlandse openbare omroep NOS weten.

De 26-jarige aanvaller van PSV maakt de overstap naar de Italiaanse landskampioen, waarmee zowel speler als club een akkoord hebben bereikt. Lang tekent een contract tot medio 2030 en zal naar verluidt een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro opstrijken.

Napoli had al langer interesse in de flamboyante vleugelaanvaller. In de winter werd een eerste poging nog afgewezen door PSV, dat Lang toen als cruciale pion in de titelstrijd beschouwde.

Die beslissing bleek terecht: Lang speelde een sleutelrol in het kampioenschap, met elf doelpunten en tien assists in 29 Eredivisie-wedstrijden die hij speelde.

Noa Lang wordt ploegmaat van Lukaku en De Bruyne

PSV nam Lang in 2023 over van Club Brugge voor 12,5 miljoen euro. Nu ontvangt de club naar verluidt zo’n 30 miljoen euro, waarmee het een mooie winst boekt op de international. De transfer past in het nieuwe sportieve beleid van PSV, dat ruimte wil maken voor jong talent en financiële slagkracht wil behouden.

Lang voegt zich in Napels bij een sterrenensemble waarin ook Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne actief zijn. Zijn creativiteit, flair en scorend vermogen maken hem een interessante aanwinst voor de Serie A. De komende dagen wordt hij medisch gekeurd, waarna de officiële presentatie volgt.