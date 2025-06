Wordt Yaya Touré trainer bij Daring Brussels? Andere topkandidaat genoemd bij andere club

Afgelopen week raakte bekend dat Daring Brussels-eigenaar John Textor stevige plannen heeft voor zijn club. Want met Hernan Losada en Yaya Touré stonden twee ronkende namen bovenaan zijn lijstje van mogelijke nieuwe trainers. Al kan één van die twee ook op andere interesse rekenen.

Hernan Losada heeft nog geen nieuwe uitdaging aangegaan sinds het vroegtijdige einde van zijn avontuur bij het failliete SK Deinze. De Argentijn wacht op de juiste kans, maar tijdens het tussenseizoen zou hij binnenkort wel een nieuwe trainerspositie kunnen vinden.

Zo werd Losada onlangs genoemd als een van de kandidaten om Gueïda Fofana op te volgen, die aankwam vóór de Promotie Playoffs en er niet in slaagde om RWDM (nu Daring Brussels) terug te brengen naar 1A. Echter, de nummer één kandidaat zou... Yaya Touré zijn. Ex-speler van Man City en Barcelona).

Hernan Losada, die ook heeft gecoacht in de MLS (CF Montréal, D.C. United), is ook in trek in Zuid-Amerika. Volgens Pipe Sierro, een actieve Colombiaanse journalist bij Kick en Sin Boleta, wordt de voormalige coach van Beerschot gevolgd door América de Cali.

De club uit Cali is inderdaad op zoek naar een coach en heeft Losada bovenaan hun lijst van kandidaten geplaatst. Sommige supporters van de club merken op dat de Argentijn onlangs begon met het volgen van América de Cali op Instagram, wat echter altijd gerelativeerd moet worden.

We weten dat Hernan Losada van het leven in België houdt en vooral een nieuwe uitdaging in Europa zoekt, bij voorkeur niet ver van Antwerpen, de stad waar hij zich thuis voelt. Hij heeft al expliciet aangegeven dat een terugkeer naar Argentinië voorlopig niet aan de orde is...