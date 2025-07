"Als ik terug kon gaan in de tijd...": Romelu Lukaku is heel duidelijk over zijn tienerjaren bij Anderlecht

Romelu Lukaku was te gast bij de Koolcast Sport podcast. De spits had het ook over zijn jeugd bij Anderlecht.

Voor de start van het seizoen met Napoli, geniet Romelu Lukaku nog steeds van zijn vakantie. De Rode Duivel nam de tijd om te praten over zijn carrière. De speler keek vooral terug op zijn beginjaren in het voetbal: "Ik denk dat de beste jaren van mijn leven de laatste twee voor mijn profcontract waren. Dus op 14-15-jarige leeftijd. Het was een hele mooie periode, van 14 tot 18 jaar."

"Die vier jaar waren geweldig. Ik wist dat ik mijn doel naderde. Ik zag de eindstreep, snap je? Op mijn veertiende wist ik dat ik dichtbij was. Er was al wat buzz rond mij", vervolgt hij.

Zijn talent bleef natuurlijk niet onopgemerkt in Neerpede: "De clubs kwamen, Anderlecht wist dat ze me niet konden verliezen. Dus het begon al wat op te warmen. En toen maakte ik mijn debuut als prof op zestienjarige leeftijd. Nu ben ik 32, en als ik terug kon gaan, zoals velen zeggen, zou ik meer tijd hebben genomen om te genieten van wat ik deed. Ik zat op de middelbare school, in het vijfde middelbaar. Besef je wat ik op dat moment deed? Wat Vincent (Kompany) ook deed, was waanzinnig."

De aanvaller had een doel en was bereid alles te doen om het te bereiken: "Ik dacht: 'Twee jaar in België, en dan ga ik weg.' Want als ik te lang zou blijven, zou ik stagneren. En dat wilde ik niet."

"Voor mij is België een perfecte competitie om jezelf te ontwikkelen. Twee tot drie jaar. En dan moet je er alles aan doen om te vertrekken. Als je dan nog in België blijft, is het eerlijk gezegd moeilijk om te vertrekken. Want dan kom je in concurrentie met jongeren van 18-19 jaar uit Zuid-Amerika, Afrika, of soms zelfs uit Azië, en zij zijn goedkoper op de markt", besluit Romelu Lukaku.