'Union afgetroefd én absolute soldenprijs betaald: Renard bezorgt Anderlecht dinsdag toptransfer'

Dinsdag wordt de transfer van Enric Llansana definitief aangekondigd bij RSC Anderlecht. Op die manier heeft paars-wit een absolute topaankoop gedaan. En dat ook nog eens aan een absolute soldenprijs.

Het is juli, dus zijn de solden officieel geopend. Maar dan niet enkel voor wie een nieuw hemdje of broek wil scoren, ook voor clubs op zoek naar spelers zo blijkt.

Enric Llansana zou namelijk meer dan vier miljoen euro hebben moeten opleveren, zijn waarde op Transfermarkt. Maar zover komt het niet, want Anderlecht heeft hem voor één miljoen euro weten binnen te lepelen.

Dat door een clausule in het contract van Enric Llansana, de 24-jarige Nederlander met Spaanse roots. Volgens Sacha Tavolieri zou de deal overigens dinsdag officieel worden aangekondigd door paars-wit.

Deal dinsdag wereldkundig?

Anderlecht heeft op die manier ook nog eens grote Brusselse concurrent Union SG weten af te troeven, want ook zij stonden heel dicht bij een mogelijke overstap van de speler.

Llansana was afgelopen seizoen een van de grote revelaties bij Go Ahead Eagles, een team dat het veel beter deed in de competitie dan velen vooraf hadden durven voorspellen bovendien.