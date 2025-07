OFFICIEEL: Anderlecht deelt profcontract uit aan zoon van voormalige Rode Duivel

Anderlecht maakte woensdag bekend dat Adjani Mujangi Bia zijn eerste profcontract heeft getekend op 15-jarige leeftijd. Hij is de zoon van ex-Rode Duivel Geoffrey Mujangi Bia.

Anderlecht blijft inzetten op de jeugd. Er worden doorheen het jaar steeds profcontracten uitgedeeld, wat niet anders is in het tussenseizoen.

Woensdag maakte paars-wit bekend dat Adjani Mujangi Bia (15 jaar oud) zijn eerste profconctract heeft getekend bij de club. Hij kwam in 2020 bij Anderlecht aan.

Afgelopen seizoen was hij bij U16 actief. Hij tekende nu een contract tot 2028. Hij is de zoon van Geoffrey Mujangi Bia. Hij speelde zeven jaar in de jeugd bij Anderlecht en verzamelde twee caps bij de Rode Duivels.

"De liefde voor RSCA is er met de paplepel ingegeven want ook de jongere broer, Cameron, speelt bij Sporting", klinkt het nog bij Anderlecht. Mujangi Bia reageerde zelf ook al kort.

"Voor mij betekent het heel veel om mijn eerste profcontract te tekenen bij RSC Anderlecht. Ik ben hier sinds mijn elfde, en ik beschouw de club als mijn tweede thuis. Het maakt me echt gelukkig om te zien dat de club in mij gelooft, en ik ben heel blij dat ik me hier verder kan ontwikkelen", zegt hij op de clubwebsite.