OFFICIEEL: Standard-speler zet punt achter zijn carrière en maakt meteen opvallende carrièreswitch

Standard heeft er een nieuwe assistent-keeperstrainer bij. Laurent Henkinet zet een punt achter zijn spelerscarrière en neemt de rol op zich.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu wordt het ook officieel bekendgemaakt. Laurent Henkinet zet een punt achter zijn spelerscarrière en voegt zich bij de staf van Mircea Rednic bij Standard.

De doelman was tussen 2011 en 2014 actief bij Standard. Hij werd uitgeleend aan Dessel Sport en STVV. Nadien trok hij naar KV Kortrijk.

In 2015 maakte hij een transfer naar Waasland Beveren, maar kwam nadien zonder club te zitten. OH Leuven pikte hem op en in 2020 keerde hij transfervrij terug naar Standard.

"Hij zal nu zijn ervaring ter beschikking stellen en zich bezighouden met onze U18, onze U23 alsook ons eerste elftal en zo Gwenaël Jaa en Jean-François Gillet ondersteunen in hun activiteiten", klinkt het bij de Rouches.

Henkinet legde zijn keuze om assistent-keeperstrainer te worden ook kort uit. "Standard is altijd een rode draad geweest in mijn carrière, van mijn kindertijd tot vandaag, en het heeft me gemotiveerd om eerst profvoetballer te worden en vervolgens speler bij mijn favoriete club."

"Ik ben blij dat ik nu deze overstap kan maken en zo kan bijdragen aan de ontwikkeling van de opleiding binnen onze Academie en aan de toekomstige successen van de club", besluit de Belg.