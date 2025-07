"Ik hoopte ooit dit shirt te mogen dragen": de eerste woorden van Thomas Henry als Standard-speler

Standard heeft met Thomas Henry eindelijk zijn gedroomde versterking beet om de aanval te gaan leiden. De Fransman is vastberaden om te slagen op Sclessin.

Standard heeft zijn nieuwe aanvallende wapen eindelijk beet en die is zelf heel gelukkig met de transfer. "Sinds ik de Belgische competitie heb ontdekt, ben ik betoverd door de ongeëvenaarde passie van Standard," zegt Thomas Henry op de website van de club.

Officieel een Rouches. Thomas Henry is onze 8ste zomeraanwinst. 🔴⚪️



— Standard de Liège (@Standard_RSCL) 3 juli 2025

"Ik hoopte ooit de eer te hebben dit shirt te dragen," vervolgt de 30-jarige Franse aanvaller. Zodra Standard naar hem toe kwam, had hij nog maar één doel voor ogen.

"Terugkeren naar België om de Rouches te helpen hun doelen te bereiken," dat is zijn belofte. Een verklaring die perfect past bij het beeld van een vastberaden speler die het land al kent van zijn tijd bij Tubize en OH Leuven.

De club heeft hem een contract aangeboden tot 2027, met een optie voor nog een extra seizoen. Een gok op ervaring voor een aanvaller die vastbesloten is om nieuw leven te blazen in zowel de Luikse aanval als in zijn eigen carrière.

Voor Marc Wilmots is dit al de achtste aanwinst van de transferperiode. Een versterking die aantoont dat Standard vooruit wil en hoger wil mikken. Zou de Luikse honger ondertussen gestild zijn of mogen we nog inkomende transfers verwachten?