KV Mechelen kruist de vingers dat één heel positieve zaak zo mag blijven: "Benito Raman heeft nog tijd"

Halverwege de voorbereiding koesteren ze bij KV Mechelen één enorm positieve zaak: er zijn amper blessures. Benito Raman is wel bij de spelers met kleine kwaaltjes, maar die heeft door een schorsing sowieso meer tijd om zich klaar te stomen voor de competitie.

Na de overwinning in het vriendschappelijke duel met La Louvière (1-0) sprak Voetbalkrant met KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest. "Wat we willen brengen, brengen we op een positieve manier. Ons tempo lag al iets hoger. Het moet allemaal nog iets sneller en vinniger", is zijn oordeel. "Dat is logisch na drie weken van heel lange duurtrainingen."

Een volgend hoofdstuk komt eraan, want de competitiestart is amper drie weken ver weg. "In de week op stage gaan we toch iets intensiever werken op snelheid van uitvoering, snelheid in meters maken, snellere passing. Als je de commentaren van andere ploegen hoort, bereidt iedereen zich min of meer op dezelfde manier voor. Het belangrijkste is dat we stapjes zetten op fysiek, voetballend en tactisch vlak."

Weinig blessures bij KV Mechelen

In de laatste seizoenen had KV vaak last van een hoge blessurelast. Daar is momenteel geen sprake van. "Ik moet mijn hart vasthouden, maar ik ben tevreden dat we heel weinig blessures hebben. Dat maakt me heel blij. Met de kleine kwaaltjes nemen we nu geen risico. In de competitie zou je dat eventueel wel doen, maar dat hoeft nu niet. Dat wil zeggen dat we alles goed monitoren en de data goed zitten."

Ze kijken er in Mechelen nauwlettend op toe dat het zo blijft. "We zitten enkel met kleine kwaaltjes die twee-drie dagen duren. Benito Raman heeft bijvoorbeeld een klein contractuurtje opgelopen. Hij heeft iets meer tijd. Moest het een match op leven en dood geweest zijn, dan speelt hij. Hij is ook twee weken geschorst, hij heeft wel wat tijd."

Raman geschorst voor eerste competitieweken

Die schorsing is een 'souvenir' van zijn uitsluiting op het veld van Dender, in de laatste match van de play-offs van vorig seizoen. Raman sluit in principe net als Bafdili en Miras vandaag weer aan. "De enige geblesseerde is Keano Vanrafelghem, die zijn eigen revalidatieschema aan het volgen is. Binnen twee weken zou die ook stapsgewijs moeten kunnen aansluiten. Als we nog drie weken zo doorkomen, hebben we een goede basis."