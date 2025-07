Olivier Renard zet de puntjes op de i: "'Wouter buiten' is niet de oplossing, mentaliteit was niet goed genoeg"

Olivier Renard, sportief directeur van Anderlecht, heeft in een opvallend openhartig interview teruggeblikt op zijn eerste maanden bij paars-wit. Hij spreekt klare taal over de tekortkomingen van het voorbije seizoen en het werk dat achter de schermen al verricht is.

Renard zegt dat hij zich tijdens zijn eerste zes maanden verbaasde over hoe onevenwichtig de kern was samengesteld. "Te veel middenvelders, te weinig centrale verdedigers, veel blessures, maar vooral een gebrek aan impact en mentaliteit."

"Zelfs op training was dat voelbaar. Nu zie ik al veel meer verbetenheid. Zelfs de oudere spelers geven zich weer honderd procent. Ze zijn wakker geworden", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Volgens Renard heerste er vorig seizoen een lakse sfeer binnen de club, ook na nederlagen. “24 uur na een verlies werd er alweer gelachen, en niet alleen in de kleedkamer. We haalden Besnik Hasi om een shock te creëren, en dat werkte even. Maar daarna lieten ze zich opnieuw gaan. Er was geen greintje winnaarsmentaliteit. En dat mag niet bij een club als Anderlecht.”

Renard ergert zich ook aan de manier waarop de kritiek zich exclusief richt op Wouter Vandenhaute. “Dat is te gemakkelijk. Als men denkt dat alle problemen van Anderlecht te wijten zijn aan één man, dan is dat gewoon fout. We zijn allemaal verantwoordelijk: ik, de staf, de spelers, het bestuur én de fans.”

De sportief directeur benadrukt dat hij goed samenwerkt met CEO Sports Tim Borguet en Vandenhaute zelf. Maar hij geeft toe dat het rumoer rond het bestuur niet helpt. “Wat in de media verschijnt over spanningen tussen Marc Coucke en Vandenhaute is jammer. Als een potentiële nieuwe speler dat leest, kan dat wel degelijk meespelen in zijn beslissing.”