Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck trekt strenge conclussies na voorbereiding: "Dat is een understatement"

Zulte Waregem opent zijn JPL-seizoen volgende week zaterdag tegen KV Mechelen. Coach Sven Vandenbroeck is ontevreden over de voorbereiding.

Zulte Waregem begon deze zomer als eerste JPL-club aan de voorbereiding. Hun seizoen was ook eerder afgelopen, omdat de titel werd gewonnen in de Challenger Pro League. De club moest dus geen barrages of play-offs spelen.

Essevee speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen Norwich. De match eindigde op een 1-1 gelijkspel, maar coach Sven Vandenbroeck is zeker niet tevreden.

"Het is een understatement dat mijn groep nog niet compleet is", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "We hebben veel tijd verloren. Ons budget is niet voldoende om te concurreren met andere ploegen die dezelfde spelers willen."

Een buis geeft hij de voorbereiding wel niet. "Ik steek niet weg dat ik ontevreden ben. Ik had gehoopt om verder te staan. Ik geef onze voorbereiding een 6 op 10."

Vandenbroeck stelt zich vragen. "Ik weet niet hoe lang sommige jongens het gaan volhouden in 1A. Dat is moeilijk om in te schatten."