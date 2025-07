Openhartige Ruben Van Gucht: "Dat heb ik in therapie geleerd" en "Ik was te onvolwassen en laf"

Als er één naam is die de voorbije maanden al vaak over de tongen is gerold, dan is het wel die van Ruben Van Gucht. De radiomaker, presentator en commentator komt vaak in de spotlights terecht met zijn handel en wandel.

Voor Ruben Van Gucht getrouwd was met Blanka Vlasic had hij al een ander huwelijk met Laurence Van Tongerloo. Hij bekende dat hij haar in de laatste fase van hun relatie niet meer trouw was.

Relatietherapie

De twee gingen wel nog in relatietherapie. En daar heeft Van Gucht naar eigen zeggen ook veel van geleerd, ook met oog op zijn eigen toekomst na het huwelijk met Van Tongerloo.

“Ik heb in therapie geleerd dat je moet durven zijn en zeggen wie je bent en hoe je in elkaar zit. Ook al is dat moeilijk. Ik was daar niet de beste in", aldus Van Gucht in De Morgen.

Openhartige Van Gucht

De commentator en presentator trekt zich die periode uit zijn leven nog steeds enorm aan, omdat hij ook beseft dat zijn ex-vrouw het nog steeds moeilijk heeft om andere mannen te vertrouwen.

“Dat raakt me nog altijd, want Laurence is een vrouw die zo goed voor mij geweest is. Ze verdiende dit niet, en ik was op dat moment te onvolwassen en te laf", aldus nog Van Gucht.