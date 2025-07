Sébastien Pocognoli opvallend tevreden over debutant bij Union SG

Sébastien Pocognoli begint aan zijn tweede seizoen bij Union Saint-Gilloise. Hij ziet dat zijn ploeg nu al verder staat dan vorig seizoen op hetzelfde moment.

Op 20 juli 2024 behaalde Sébastien Pocognoli zijn eerste overwinning als coach van Union Saint-Gilloise, een 1-2 zege op het veld van Club Brugge in de Supercup. Op zondag, een jaar later, verloren de Brusselaars met hetzelfde resultaat van blauw-zwart.

En toch stelt dit Sébastien Pocognoli in staat om de afgelegde weg te meten: "In vergelijking met vorig jaar op dit moment van het seizoen, staan we veel verder. Met minder spelers die vertrokken zijn of met hun gedachten ergens anders zitten. We zetten het werk van vorig jaar voort. We herkenden meteen de stijl van het team dat twee maanden geleden de titel won," legt hij uit.

Rust bewaren van vorig seizoen

Pocognoli is zich ervan bewust dat de perceptie rond zijn team is veranderd. Union weet dat het in de gaten wordt gehouden, maar wil de waarden die tot nu toe hun kracht hebben bepaald, zowel op als naast het veld, niet verloochenen.

"De grote uitdaging zal zijn om in deze lijn te blijven en om te gaan met de status van regerend kampioen die ons tot een van de favorieten maakt. De spelers zullen hiermee om moeten gaan. Ik denk dat het goed zal verlopen. Ik zal ze hierbij moeten begeleiden. De hele club zal moeten groeien in dit opzicht", bevestigt de hoofdcoach van Union.

In het doel zal er echter opnieuw moeten worden gewerkt aan continuïteit aangezien Anthony Moris heeft getekend in Saoedi-Arabië. Pocognoli is tevreden over de wedstrijd van Vic Chambaere: "Ik vind dat Vic een goede prestatie heeft geleverd voor zijn eerste officiële wedstrijd, zelfs doorslaggevend op bepaalde momenten. Hij nam geen onnodige risico's en bleef kalm aan de bal, zelfs na het tweede doelpunt van Brugge." Ondanks dat is Union nog op zoek naar een nieuwe doelman.