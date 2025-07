Antwerp is niet klaar om in de top 6 te spelen: een overgangsseizoen voor de Great Old?

Sinds de titel van Antwerp zijn de zaken verslechterd op de Bosuil. Deze keer, met aanzienlijk verminderde middelen en een zeer jong team, vraagt men zich af wat de Great Old dit seizoen kan bereiken.

Antwerp leefde boven zijn stand om die titel te pakken in 2023. Of beter gezegd: eigenaar Paul Gheysens investeerde onbeperkt... en moet nu aanzienlijk terugschakelen. Als gevolg hiervan vraagt men zich af hoe Antwerp nog steeds kan meespelen met de grote jongens in 2025-2026, na twee keer deel te hebben genomen aan de Play-offs en als 6e en 5e te zijn geëindigd.

Het is geen toeval dat Antwerp na een assistent in de persoon van Andries Ulderink heeft gekozen voor... de assistent van een assistent als zijn vervanger - Stef Wils maakte deel uit van de kampioenenstaf onder Van Bommel, net als Ulderink. Hij was destijds T3: nu is hij T1, en dat laat zien dat Antwerp moeite heeft om grote coaches te overtuigen van de levensvatbaarheid van zijn project. Ivan Leko koos voor KAA Gent, Rik De Mil bleef trouw aan Charleroi waarmee hij Europees voetbal veroverde... ten koste van Antwerp.

En als Leko niet tevreden is met de transferperiode van Gent, dan moet een blik op de zomer in Antwerpen hem overtuigen dat hij hoe dan ook de juiste keuze heeft gemaakt. Antwerp verloor Tjaronn Chery, zijn troef, die voor een habbekrats (500.000 euro) terugkeerde naar Nederland; Denis Odoi besloot de club te verlaten, Toby Alderweireld is natuurlijk met pensioen gegaan. En bovenop al deze vertrokken ervaring komt het vreselijke geval van Jelle Bataille, de publiekslieveling die zijn contract liet ontbinden na een groteske administratieve fout. Tenslotte is ook Olivier Deman, die werd uitgeleend door Werder Bremen, niet gebleven.

Om dit alles te vervangen? Daam Foulon, een van de beste vleugelverdedigers van de competitie, kwam gratis over van KV Mechelen. Ook Thibo Somers, die voor 1,5 miljoen overkwam van Cercle Brugge, zou een goede zet kunnen zijn. De interessante gok Mukhammadali Urinboev uit Oezbekistan voor 500.000 euro zal met interesse gevolgd worden. En een doelman, Taishi Nozawa, gekomen van FC Tokyo voor 1 miljoen om het onvermijdelijke (en gewenste) vertrek van Senne Lammens voor te bereiden.

Nog erger: Geoffry Hairemans moest ervaring brengen, samen met Antwerp-DNA. Hij kwam gratis over van Malinwa, maar liep een zware kruisbandblessure op. Dramatisch op zijn leeftijd en gezien wat een terugkeer naar Antwerp voor hem betekende.

Een overgangsseizoen?

De voorbereiding was dus moeilijk, met een groep die grotendeels bestaat uit spelers die in de U23 en zelfs in de U18 kunnen spelen. Iedereen bij Antwerp verwacht een overgangsseizoen, ondanks het feit dat enkele sterkhouders zoals Vincent Janssen, Zeno van den Bosch en Gyrano Kerk nog steeds aan boord zijn.

Dit seizoen zou niemand verrast zijn als de kampioen van 2023 de Champions' Play-offs mist. Men zal vooral van Wils verwachten dat hij de jongeren laat groeien, een team bouwt en Marc Overmars in staat stelt enkele spelers met potentieel te verkopen om de financiën van de club te saneren... om daarna beter terug te stuiteren?