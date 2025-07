Straf werk! Dit is wat Westerlo al binnen kreeg qua transfers sinds overname

Jordan Bos staat op het punt Westerlo te verruilen voor Feyenoord. De Nederlandse topclub legt zo'n vijf miljoen euro neer voor de Australische linksback, wat van hem een van de duurste uitgaande transfers in de clubgeschiedenis maakt.

De transfer is nog niet officieel, maar Bos was woensdag al niet meer op training. Alleen de medische en fysieke testen kunnen nog roet in het eten gooien – net zoals eerder gebeurde met Bjorn Meijer, wiens overstap naar Feyenoord afsprong.

Feyenoord twijfelde eerder al aan de blessuregevoeligheid van Bos, die vorig seizoen geregeld uitviel met spierproblemen. Toch lijkt de deal richting afronding te gaan.

Westerlo betaalde twee jaar geleden nog 1,3 miljoen euro voor Bos. Nu vangen ze bijna het viervoudige, wat hun succesvolle transferpolitiek nogmaals onderstreept.

Met Bos, Madsen (4 miljoen), Akbunar (1,2 miljoen), Stassin (10 miljoen) en Foster (11 miljoen) heeft Westerlo sinds de Turkse overname al ruim 30 miljoen euro binnengehaald aan uitgaande transfers, weet GvA.

Vicevoorzitter Hasan Cetinkaya blijft intussen inzetten op jonge talenten. Westerlo verkoopt niet alleen slim, ook huurspelers als Luka Vušković (nu bij Tottenham) tonen dat de aanpak sportief rendeert.