Wat een ommekeer van Sporting Charleroi! OH Leuven blijft verstomd achter na een zinderend slot

Het leek er al lang dat de wedstrijd rustig ging verder kabbelen, maar dan veranderde het in wilde rivier. Zelfs met dit Sporting Charleroi weet je dat je niet veilig bent met een 2-0 voorsprong in de 90ste minuut. Een onwaarschijnlijk slot en uiteindelijk een puntendeling.

Het was prachtig voetbalweer in Leuven dus alle ingrediënten waren aanwezig om er een mooie voetbalmiddag van te maken. OH Leuven gaf de kans aan de jonge Karim Traoré om de aanval te dragen. 18 jaar is de aanvaller en met nog maar 17 wedstrijden in de Franse derde klasse op de teller.

Sporting Charleroi was afgelopen donderdag nog Europees aan de bak. Een aantal wissels drong zich dan ook aan. Het zal vooral uitkijken worden hoe Rik De Mil de twee sterkhouders van vorig seizoen gaat vervangen dit seizoen. Het verlies van Daan Heymans en Adem Zorgane is toch een aderlating.

Een flitsend begin van de wedstrijd

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor de Leuvenaars. Thibaud Verlinden zette goed door op de linkerkant en Martin Delavallee, doelman van Sporting Charleroi, kwam uit. Delavallee ging echter naast de bal en zo kon Verlinden goed voorzetten. Mathieu Maertens was voor het doel opgedoken en kon zo de thuisploeg op 1-0 zetten.

OH Leuven had vleugels gekregen na deze snelle voorsprong en koos resoluut voor de aanval. Zo was het Mathieu Maertens die met een voorsprong bijna Karim Traoré kon bereiken, maar deze kon juist de bal niet binnenknikken.

Sporting Charlerloi leek onder de indruk en had weinig grip op de wedstrijd. Het duurde een 20-tal minuten voor de Carolo's in de wedstrijd kwamen. Tot de eerste grote kans was het wel wachten tot de 40ste minuut. Nikola Stulic zetten zich prima door op de linkerkant en haalde verschroeiend uit, maar Tobe Leysen bracht redding.

Sporting Charleroi kwam sterk uit de kleedkamer

In de eerste helft spraken de statistieken voor de bezoekers, maar het scorebord gaf wel 1-0 aan voor OH Leuven. De troepen van Rik De Mil waren echter van plan om terug te knokken en dat zag je ook direct in het begin van de tweede helft. Sporting Charleroi zette hoog druk en OH Leuven kreeg het moeilijk.

Gelukkig voor de Leuvenaars was er nog Tobe Leysen. De doelman van OH Leuven speelde wederom een sterke wedstrijd en bracht prima redding op het schot van Parfait Guiagon. OH Leuven kon nog tegen prikken via Maertens, maar een vuist maken was moeilijk.

De genadeslag door Youssef Maziz

Sporting Charleroi koos volop voor de aanval en dit gaf ruimte aan OH Leuven om tegen te prikken. Het had dit al gedaan via Maertens, maar de kans van Youssef Maziz was beter. De middenvelder haalde verschroeiend hard uit en Delavallee was geklopt. Zo kwam OH Leuven comfortabel op 2-0.

Het leek echter de genadeslag te zijn want met Sporting Charleroi ben je nooit klaar blijkbaar

Extra tijd is gouden tijd voor Sporting Charleroi

Er werden nog drie minuten bijgeteld en deze leken voldoende voor Sporting Charleroi. Eerst was Antoine Bernier die in de 90ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Sporting Charleroi wou het niet bij laten en koos resoluut voor de aanval.

De doelman van Sporting Charleroi ging mee in de aanval en hij verlengde de bal tot bij Dragnes Vetle. Deze twijfelde niet en schoot de bal onhoudbaar voorbij Tobe Leysen. Zo keerde de wedstrijd helemaal in het slot en kan Charleroi toch nog met één punt naar huis.