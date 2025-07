Analist komt met duidelijke waarschuwing voor KRC Genk: "Ze moeten echt opletten"

KRC Genk begon met goed voetbal, maar toch een nederlaag aan het nieuwe seizoen. Analist Thomas Chatelle waarschuwt blauw-wit.

KRC Genk bracht mooi spel op bezoek bij Club Brugge, maar kon de overwinning niet over de streep trekken. Blauw-zwart kwam in de tweede helft terug van een 0-1 achterstand na doelpunten van Mechele en Ordonez.

Maar buiten het resultaat waren er wel heel wat goede zaken om te onthouden voor de Limburgers. "Het beste voetbal op de openingsspeeldag kwam van KRC Genk", zegt analist Thomas Chatelle bij Het Belang van Limburg.

"Op Club Brugge zag ik het Genk van vorig seizoen in de reguliere competitie terug. Van enige ontgoocheling na het trauma in de play-offs viel niets meer te merken. Mentaal waren ze meteen op de afspraak. Dat moet toch een belangrijke geruststelling zijn voor het bestuur en de fans."

Maar Chatelle wil Racing Genk toch serieus waarschuwen. "Minder positief is dat we Genk de laatste seizoenen zijn beginnen zien als mooie verliezer. Dat is geen goed teken", klinkt het. En dat was inderdaad afgelopen seizoen ook het geval. Genk bracht dan mooi voetbal, maar had geregeld moeite met de drie punten binnen te halen.

"Over het geleverde spel mag Thorsten Fink zeker tevreden zijn, maar het is niet de eerste keer dat zijn ploeg een wedstrijd verliest waarin ze de betere ploeg waren. Als je het vorige seizoen in zijn totaliteit bekijkt, dan was Genk misschien ook wel de beste ploeg. Maar op het einde van de rit waren ze wel pas derde. Dat is de grote valkuil van dit Genk. Ze moeten echt opletten met dat label van mooie verliezer", besluit Chatelle.