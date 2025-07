Vijf miljoen plots (veel) te weinig voor JPL-sterkhouder? Makelaar laat zich zeer duidelijk uit over de zaak

STVV won op de openingsspeeldag meteen van KAA Gent met 3-1. Met dank - alweer - aan Adriano Bertaccini. Die lijkt zo steeds dichter bij een miljoenentransfer te komen, want onhoudbaar is hij sowieso.

Wouter Vrancken loofde Bertaccini voor de eerste speeldag al. De goede en eerlijke communicatie, het zich blijven inzetten voor STVV zolang hij er speelt, ... Mooie eigenschappen, vond de trainer.

Wie haalt Bertaccini binnen?

De oefenmeester snapt als de beste dat Bertaccini aan zijn laatste week of weken bezig is bij De Kanaries en wil zolang als mogelijk van hem genieten - elke driepunter die kan worden meegenomen, kan van belang zijn in de eindafrekening.

Bij KAA Gent zoekt Ivan Leko naar een type Bertaccini, maar de vraag is of de aanjager van STVV wel betaalbaar is voor De Buffalo's. Hetzelfde kan gezegd worden van Anderlecht, waar ze pas tot actie willen overgaan als er een andere spits zou vertrekken.

En tegen welke prijs?

Thomas Chatelle was eerder al duidelijk: enkel Genk, Union SG en Club Brugge kunnen hem halen in België. Acht miljoen euro zou voor hem niet overdreven zijn. Voor dit weekend was STVV nog blij met vijf-zes miljoen euro.

Rest de vraag of ze dat nu nog zijn. “Je bent maar zo goed als in je laatste wedstrijd", aldus een makelaar tegen Het Belang van Limburg. Al maakt hij ook meteen een kanttekening: “Het is geen geheim dat de waarde van een speler veel hoger ligt wanneer die bij een club speelt die play-off 1 haalt in vergelijking met een club die play-off 3 speelde."