Het einde van een ooit veelbelovende internationale carrière? De grootste pechvogel in het Belgische voetbal

Zinho Vanheusden werd ooit omschreven als "de nieuwe Kompany". Een centrale verdediger met stijl, leiderschap en een ijzersterke fysiek. In zijn jonge jaren bij Standard en Inter Milaan werd hij gezien als een zekerheid voor de toekomst van de Rode Duivels.

Vandaag test hij bij Marbella in de Spaanse derde klasse. De Belg vierde deze week zijn 26ste verjaardag, maar zijn carrière leest als een wrange balans tussen belofte en pech. Blessures hebben een zware tol geëist en gooiden telkens opnieuw roet in het eten, net op momenten waarop hij leek te kunnen doorbreken. Knieproblemen, operaties, maandenlange revalidaties: ze remden zijn ontwikkeling telkens af.

Bij Inter Milaan, waar hij op jonge leeftijd werd weggehaald bij Standard, zagen ze hem als een toekomstige basisspeler. Maar de constante fysieke problemen maakten dat hij nooit echt voet aan grond kreeg bij de Italiaanse topclub. Zijn officiële contract loopt daar eind dit seizoen af, tenzij het testende team hem alsnog een nieuwe kans geeft.

In Luik koesteren de supporters nog altijd warme herinneringen aan Vanheusden. Zijn leiderschap bij Standard en zijn inzet op het veld leverden hem veel respect op. In Italië daarentegen vragen fans van Inter zich vooral af wanneer de boekhouding eindelijk wordt afgesloten.

Vanheusden kampte ook met de druk die zijn status met zich meebracht. De verwachtingen wogen zwaar. Stilaan trok hij zich terug uit de spotlights. De media werden nooit zijn wereld. Hij gaf liever een antwoord met een goed geplaatste tackle dan met grote woorden voor de camera.

Wat overblijft, is een verhaal van gemiste kansen. Niet uit gebrek aan talent of inzet, maar omdat zijn lichaam hem keer op keer in de steek liet. De ‘next big thing’ van het Belgische voetbal is nooit echt gearriveerd.

Toch blijft de hoop dat hij – zelfs in de luwte – nog een nieuw hoofdstuk kan schrijven. Misschien zonder de druk van grote beloftes, zonder vergelijkingen met Kompany. Gewoon als Zinho Vanheusden, verdediger met een verhaal en hopelijk nog een paar gezonde seizoenen voor zich.