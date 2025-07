Komt België er echt aan? Lorin Parys evalueert Jupiler Pro League en... wil met twee clubs naar Champions League!

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

'België komt eraan!' De Nederlandse media brachten de voorbije dagen de opmars van het Belgische voetbal onder de aandacht. Maar is ons voetbal de voorbije seizoenen ook effectief beter geworden?

We schreven eerder al dat België plaats nummer zes op de UEFA-coëfficiëntenranglijst in het vizier heeft. Momenteel kamperen - België staat anno 2025 nog op de achtste plaats - Nederland en Portugal nog voor ons.

Maar daar lijkt verandering in te komen. Meer zelfs: behoudens verrassingen is de zesde plaats tussen vandaag en twee seizoenen héél realistisch te noemen. Hallo, twee rechtstreekse tickets voor de groepsfase van de Champions League.

Niet één, maar twee (!) rechtstreekse tickets voor de Champions League

"Ik durf alleszins stellen dat het Belgisch voetbal de voorbije drie jaar beter is geworden", aldus Lorin Parys in Het Laatste Nieuws. "En dat is helemaal de prestatie van onze clubs."

"Kijk maar naar de Belgische resultaten in de Europese competities", gaat de CEO van de Pro League verder. "Die zijn ongelooflijk! We hebben een stevige achtste plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst én mogen dromen van meer."

"Tegelijkertijd horen we bij de top drie qua grootste leveranciers van talenten aan de vijf topcompetities", besluit Parys. "Nergens anders krijgt de jeugd zoveel kansen. Dat bewijst ook dat onze competitie steeds aantrekkelijker wordt."