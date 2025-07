OFFICIEEL: Voormalige Charleroi-speler Victor Osimhen definitief naar Galatasaray

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Victor Osimhen is officieel een speler van Galatasaray. De voormalige speler van Charleroi verlaat Napoli, waar hij in 2020 toekwam.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft het SüperLig-team maar liefst 75 miljoen euro uitgegeven voor hem. De Nigeriaanse aanvaller heeft een contract getekend voor drie seizoenen met de optie voor een extra jaar.

Daarbij hoort een groot salaris. De voormalige Charleroi-speler zal 15 miljoen euro per jaar verdienen, met mogelijke bonussen. Bij een transfer zal Napoli 10% van de transactie ontvangen.

Het contract van Osimhen liep tot juni 2026. Hij had dus nog maar één jaar te gaan. In 2020 was hij voor 78,90 miljoen euro overgestapt van Lille naar de Italiaanse club.

"Als je het mij vraagt, zijn de supporters van Galatasaray de beste ter wereld. Kijk gewoon naar die menigte die alleen al kwam om één speler te zien. Dat toont hoe enorm hun liefde voor mij is. En ik ben klaar om dit seizoen alles te geven, samen met mijn teamgenoten, om succes te behalen", legt de speler uit.