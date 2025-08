Goed, maar ook zeer slecht nieuws bij Standard voor confrontatie met Dender

Adnane Abid niet beschikbaar zijn voor de wedstrijd tegen Dender, aanstaande zaterdag. Mircea Rednic zal enkele afwezigen moeten opvangen voor deze ontmoeting.

Na het eerste succes vorige week tegen RAAL, maakt Standard zich op om Dender te ontvangen op zaterdagavond. Mircea Rednic zal enkele belangrijke spelers moeten missen. Hoewel Ibe Hautekiet terug is, zal Adnane Abid de eerste thuiswedstrijd missen.

"Boli Bolingoli traint mee met de groep, maar hij zal nog niet klaar zijn om in de kern opgenomen te worden. Nielsen is ook begonnen met de groep, maar we zullen geen risico's nemen. Hij heeft vrijdag nog fysieke tests ondergaan, dat is heel goed."

"Lawrence is geopereerd aan zijn blindedarm, en Adnane Abid heeft last van een kuitverrekking. Hij had al pijn in de rust tegen La Louvière, vroeg om langer op het veld te blijven, maar ik denk dat zijn blessure erger is geworden. Hij heeft zich gisteren bij de groep gevoegd, maar kreeg deze week meer zorg. De andere spelers zijn daarentegen klaar. Hautekiet keert terug in de groep, we zullen zien wat de risico's zijn", antwoordde Mircea Rednic op de persconferentie.

Bolingoli binnenkort terug, Nielsen op de goede weg, Bates stelt niet gerust

Het lijkt erop dat Boli Bolingoli als eerste de ziekenboeg zou kunnen verlaten, binnen één à twee weken. Hij zou gevolgd kunnen worden door Casper Nielsen, die geen enkele oefenwedstrijd heeft gespeeld en tijd nodig zal hebben om ritme op te doen. Adnane Abid zal niet veel tijd nodig hebben om te herstellen, terwijl Henry Lawrence nog twee à drie weken rust nodig zal hebben. De situatie van Bates blijft zorgwekkend en laat geen snelle terugkeer toe.

Na deze update over de ziekenboeg, heeft Mircea Rednic deze confrontatie met Dender voorbeschouwd, die niet makkelijk zal zijn, tegen een goed georganiseerd team.

"De supporters hebben twee gebaren gemaakt die ons energie, kracht en ambitie hebben gegeven (naar de academie komen voor de wedstrijd, en na de wedstrijd tegen RAAL). Ze hebben hun steun overgebracht, en dat geeft ons ook verantwoordelijkheden voor morgen. Het zal een moeilijkere wedstrijd zijn dan tegen RAAL, tegen een zeer gedisciplineerd team. Ik heb verschillende van hun wedstrijden bekeken, het is een team dat echt goed speelt", besloot Rednic.