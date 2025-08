🎥 Verdiende Antwerp een strafschop tegen Genk? De Bilde en Nzeyimana zijn resoluut

Bij een 1-1-tussenstand in de topper tussen Genk en KRC Genk was er kort voor de rust een discutabele fase. Verdiende Royal Antwerp FC een strafschop?

Opschudding in de Xste minuut in het duel tussen KRC Genk en Royal Antwerp FC. Er werd een fout gemaakt die best wel een strafschop kon opleveren voor Royal Antwerp FC.

Kerk ging door en zette enkele spelers van Genk in de wind. Hij werd neergehaald en meteen dacht Aster Nzeyimana dat het een strafschop was voor de bezoekers. Bekijk de beelden hieronder.

Sadick is de speler die in de fout lijkt te gaan. Scheidsrechter Visser was resoluut en maakte meteen duidelijk dat het geen strafschop was, maar daar dachten de commentatoren bij DAZN duidelijk anders over.

Royal Antwerp FC verdient strafschop tegen KRC Genk

De bank van Antwerp sprong recht, maar ook de VAR kwam niet tussen. Op DAZN wordt meteen een herhaling getoond en Nzeyimana en Gilles De Bilde zijn duidelijk. “Wij hadden het gevoel dat het fout was”, zegt De Bilde. “Goh, Sadick, ik heb niet het gevoel dat Kerk zich laat vallen. Echt niet.”

“Dat is een penalty Gilles”, reageert Nzeyimana meteen. “Dat is een penalty. Allez.” De Bilde bevestigt inderdaad dat het een fout en strafschop is. Antwerp bestolen dus door scheidsrechter Visser.