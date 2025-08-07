Goots weet hoe KV Mechelen de streekderby tegen Westerlo kan winnen

Goots weet hoe KV Mechelen de streekderby tegen Westerlo kan winnen

KV Mechelen stuntte vorig weekend tegen Club Brugge. Een exploot dat Patrick Goots vooraf al aangekondigd had.

Patrick Goots twijfelde er niet aan dat KV Mechelen kon stunten tegen Club Brugge en zo liep het uiteindelijk ook vorige week vrijdag Achter de Kazerne.

De analist ziet dat Fred Vanderbiest iets aan het neerzetten is bij Malinwa en dat mag voor Goots zeker nog wat blijven duren.

KV Mechelen kent goede competitiestart

Eigenlijk had KV Mechelen zelfs zes op zes kunnen en misschien wel moeten hebben, ware het niet van die late tegengoal op de openingsspeeldag tegen Zulte Waregem.

“Op een goeie start kan je lang teren, zeker nu er dit seizoen nauwelijks degradatiegevaar is. Ik verwacht dat Mechelen nog een tijdje bovenaan blijft kamperen”, zegt Goots in Gazet van Antwerpen.

Nu volgt een streekduel tegen Westerlo. Een match die volgens Goots het nodige spektakel kan opleveren. “Ik reken op een open derby. Westerlo zal thuis risico’s durven nemen om voor die 6 op 6 te gaan. Daar kan Mechelen in de omschakeling handig gebruik van maken.”

