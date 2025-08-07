OFFICIEEL: Ex-flankaanvaller van Cercle Brugge gaat geluk beproeven in Turkije

Na amper zes maanden zit het verhaal van Kazeem Olaigbe bij Stade Rennais er al op. Hij verlaat de club uit de Ligue 1 voor een avontuur bij het Turkse Trabzonspor.

Tijdens het afgelopen seizoen zag Cercle Brugge niet alleen Kevin Denkey vertrekken. Ook de vinnige Kazeem Olaigbe zocht andere oorden op. De jonge flankaanvaller maakte voor enkele miljoenen de overstap naar Stade Rennais.

Maar het huwelijk met de Ligue 1-club was geen overdonderend succes. Amper enkele maanden later mocht hij alweer beschikken en werd hij zelfs naar de B-kern gestuurd. Een nieuwe uitdaging was dringend nodig.

Maar voor de Belgische clubs zich al begonnen te verlekkeren op een eventuele terugkeer naar ons land, heeft onze landgenoot al een andere club gevonden. Hij gaat voortaan de flanken van het Turkse Trabzonspor afdweilen.

De Turkse club heeft de definitieve overgang van de 22-jarige Olaigbe officieel gemaakt via de clubkanalen. Hoeveel de transfersom uiteindelijk bedraagt, is niet meegedeeld.

En zo komt er een snel einde aan het Franse avontuur van Kazeem Olaigbe. In totaal kwam hij tot amper tien optredens voor de Ligue 1-club. Hopelijk kent hij in Turkije meer successen bij zijn nieuwe werkgever.

