Racing Genk vindt akkoord met Ligue 2-club: Publiekslieveling staat voor terugkeer naar Limburg
Foto: © photonews

Racing Genk probeerde de voorbije weken om gewezen publiekslieveling Junya Ito opnieuw in te lijven. De onderhandelingen met het Franse Stade Reims verliepen behoorlijk moeizaam, maar nu is er dan toch een akkoord gevonden.

Door het vertrek van Christopher Bonsu Baah, die voor circa zeventien miljoen euro naar Saoedi-Arabië trok, moest Racing Genk op zoek naar versterking voor op de flanken. Het kwam in die zoektocht uit bij een oude bekende.

De Limburgers lieten hun oog vallen op Junya Ito van Stade Reims. Ito speelde tussen 2019 en 2022 al voor Genk, dat hem eerst nog huurde van het Japanse Kashiwa Reysol. In 2022 vertrok Ito naar Frankrijk voor tien miljoen euro.

Met Reims degradeerde de Japanner afgelopen seizoen naar de tweede klasse. Daar had de 32-jarige Ito niet echt zin in. Hij vond enkele dagen geleden al een akkoord met Genk over een terugkeer.

Het was wachten tot de clubs eruit zouden komen. En dat is nu het geval. Volgens Het Laatste Nieuws zijn de clubs tot een akkoord gekomen en zal Genk zo'n 2,8 miljoen euro overschrijven op de rekening van de Franse tweedeklasser.

Enkel de medische testen scheiden Ito en Genk nog van een hereniging. Die zou de flankaanvaller vrijdag afleggen. Ito kan bij Genk de vijfde zomeraanwinst worden, na Daan Heymans, Tobias Lawal, Ayumu Yokoyama en Aaron Bibout.

