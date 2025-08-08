Nielsen, Nkada of zelfs Bolingoli: Mircea Rednic komt met goed nieuws voor wedstrijd tegen Genk

Mircea Rednic kan rekenen op verschillende spelers die terugkeren voor de wedstrijd tegen Racing Genk. Een overzicht van de geblesseerden bij Standard.

Het is een eerste grote test die zich aandient voor Standard, dat zondag Racing Genk ontvangt. De Rouchs zijn nog steeds op zoek naar hun eerste overwinning op Sclessin.

Een wedstrijd waarbij Mircea Rednic meerdere spelers zal kunnen recupereren in vergelijking met de wedstrijd tegen Dender, zo verklaarde hij op de persconferentie. Adnane Abid, maar ook Boli Bolingoli, die Alexandro Calut op de linkervleugel zou kunnen vervangen. Ibe Hautekiet zou ook deel moeten uitmaken van de groep.

Een andere langverwachte terugkeer van blessure is die van Casper Nielsen. De Deen zal deel uitmaken van de groep en zou zelfs naast Marco Ilaimaharitra in de basiself kunnen staan. "Het is lang geleden dat hij gespeeld heeft, maar ik wil steunen op zijn wilskracht en ervaring", benadrukte Rednic. "De kans is groot dat hij start", voegde hij eraan toe.

Dit zal echter niet het geval zijn voor Henry Lawrence, die nog steeds herstellende is van zijn blindedarmoperatie, noch voor David Bates, die naar Londen is vertrokken voor aanvullende onderzoeken om de omvang van het probleem beter te begrijpen.

Tot slot is Mohammed El Hankouri nog niet klaar om te spelen, ook al traint hij. De club probeert ook de administratieve procedures af te ronden om Timothée Nkada speelgerechtigd te maken. "We hopen het in orde te brengen", besloot Mircea Rednic, die zich vol vertrouwen toonde over het onderwerp.