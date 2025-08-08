Trainer Fred Vanderbiest reageert op het vertrek van sterkhouder Nikola Storm bij KV Mechelen

Vier dagen geleden kondigde KV Mechelen het vertrek van Nikola Storm aan. Na zeven jaar Mechelen komt de linkerflankspeler voortaan uit voor het Turkse Antalyaspor.

Op de persconferentie voorafgaand aan het competitietreffen met Westerlo heeft KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest voor het eerst gereageerd op het vertrek van Storm. "Ik heb de hele periode met Niko meegemaakt. Ik ben nog iets vroeger dan hem, een aantal maanden, in Mechelen toegekomen. We hebben veel mooie momenten gehad."

Vanderbiest wil niet gezegd hebben dat het zeven jaar lang rozengeur en maneschijn was, maar dat moet je kunnen plaatsen. "De mindere momenten die er waren, zijn verwaarloosbaar. Hij is heel belangrijk geweest voor de club. Het is altijd spijtig als je een jongen verliest met zo'n kwaliteiten. Zeker omdat hij de laatste weken terug in heel goede doen was."

Grote gunfactor voor Nikola Storm

De gunfactor voor Nikola Storm ligt bijzonder hoog in Mechelen. "Als je iemand dit gunt, is hij het wel. Hij heeft altijd alles gegeven. Als een speler op 30-jarige leeftijd deze transfer nog kan doen, maakt dat je een stukje trots. Hij kan die stap zetten door de prestaties die hij leverde, maar ook door de omkadering die de club hem bood."

Vanderbiest vindt dus dat ze het ook bij KV Mechelen positief moeten benaderen in plaats van te treuren om het verlies van een sleutelspeler. "Het maakt ons ook als club alleen maar trots dat hij daar zowel sportief als financieel een mooie zaak kan doen." KVM en Storm deelden gezamenlijk een afscheidsfilmpje op sociale media.

KV Mechelen op zoek naar vervanger

Het spreekt voor zich dat Malinwa nog op zoek gaat naar een vervanger. "We zullen een speler zoeken met een vergelijkbaar profiel als dat van Nikola. We hebben nog een kleine maand om tot een transfer te komen", besluit Vanderbiest.