Waarom de terugkeer van Junya Ito naar Racing Genk een schot in de roos kan zijn

KRC Genk startte met 1 op 6, maar krijgt waarschijnlijk een mooie boost: Junya Ito staat op het punt terug te keren. De Japanner kan met zijn ervaring en statistieken meteen voor extra gevaar zorgen.

KRC Genk begon zijn seizoen met 1 op 6. De Limburgers verloren op de eerste speeldag met 1-2 van Club Brugge en speelden het weekend nadien met 1-1 gelijk tegen Antwerp. Er zat wel steeds meer in.

Maar voorlopig loopt het aanvallend nog niet helemaal zoals het moet. Tegen Club stond er een sterke Mignolet in doel, terwijl Antwerp vaak met 10 achter de bal stond. Niet leuk voor een voetballende ploeg als Genk.

Het dominante spel is er, dat loopt goed. Nu ontbreken de doelpunten nog. Met Tolu Arokodare (voorlopig nog) en Hyeon-Gyu Oh lopen er wel twee goede spitsen rond. Alleen is het voor Oh nog wat zoeken als starter.

Maar er komt nog versterking. Junya Ito zou al in België zijn om zijn medische tests af te leggen. Coach Thorsten Fink zei al dat hij hoopt dat zijn komst snel officieel wordt gemaakt. En we kunnen hem begrijpen.

Ito speelde in totaal 144 wedstrijden voor Racing Genk. Hij scoorde 29 doelpunten en gaf 49 assists. Heel knappe cijfers. Het is nog wel afwachten voor wie hij in de plaats komt. Een 32-jarige speler die nog steeds goed bezig is, komt niet om op de bank te zitten.

Toch blijft het een verrassende transfer voor Genk, aangezien de club niet zo snel een 30-plusser haalt, die dan ook nog eens een ex-speler is. Ally Samatta keerde nog eens terug, in het seizoen 2022-2023, maar dat liep niet geweldig goed.

In ieder geval is Ito een profiel dat Genk zeker kan gebruiken. Een winger die initiatief durft te nemen en voor statistieken zorgt. Hem op rechts laten spelen met El Ouahdi zal ongetwijfeld voor vuur zorgen. Een onverwachte en gedurfde zet van Genk, die zeker goed kan uitpakken. Soms moet een club durven afwijken van haar filosofie.