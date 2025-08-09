Waarom de terugkeer van Junya Ito naar Racing Genk een schot in de roos kan zijn

Waarom de terugkeer van Junya Ito naar Racing Genk een schot in de roos kan zijn
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk startte met 1 op 6, maar krijgt waarschijnlijk een mooie boost: Junya Ito staat op het punt terug te keren. De Japanner kan met zijn ervaring en statistieken meteen voor extra gevaar zorgen.

KRC Genk begon zijn seizoen met 1 op 6. De Limburgers verloren op de eerste speeldag met 1-2 van Club Brugge en speelden het weekend nadien met 1-1 gelijk tegen Antwerp. Er zat wel steeds meer in.

Maar voorlopig loopt het aanvallend nog niet helemaal zoals het moet. Tegen Club stond er een sterke Mignolet in doel, terwijl Antwerp vaak met 10 achter de bal stond. Niet leuk voor een voetballende ploeg als Genk.

Het dominante spel is er, dat loopt goed. Nu ontbreken de doelpunten nog. Met Tolu Arokodare (voorlopig nog) en Hyeon-Gyu Oh lopen er wel twee goede spitsen rond. Alleen is het voor Oh nog wat zoeken als starter.

Maar er komt nog versterking. Junya Ito zou al in België zijn om zijn medische tests af te leggen. Coach Thorsten Fink zei al dat hij hoopt dat zijn komst snel officieel wordt gemaakt. En we kunnen hem begrijpen.

Ito speelde in totaal 144 wedstrijden voor Racing Genk. Hij scoorde 29 doelpunten en gaf 49 assists. Heel knappe cijfers. Het is nog wel afwachten voor wie hij in de plaats komt. Een 32-jarige speler die nog steeds goed bezig is, komt niet om op de bank te zitten.

Toch blijft het een verrassende transfer voor Genk, aangezien de club niet zo snel een 30-plusser haalt, die dan ook nog eens een ex-speler is. Ally Samatta keerde nog eens terug, in het seizoen 2022-2023, maar dat liep niet geweldig goed.

In ieder geval is Ito een profiel dat Genk zeker kan gebruiken. Een winger die initiatief durft te nemen en voor statistieken zorgt. Hem op rechts laten spelen met El Ouahdi zal ongetwijfeld voor vuur zorgen. Een onverwachte en gedurfde zet van Genk, die zeker goed kan uitpakken. Soms moet een club durven afwijken van haar filosofie.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Reims
Junya Ito

Meer nieuws

LIVE Tzolis mept Cercle tegen het canvas met snelle 2-0 Live

LIVE Tzolis mept Cercle tegen het canvas met snelle 2-0

17:27
Thorsten Fink bevestigt knappe transfer KRC Genk

Thorsten Fink bevestigt knappe transfer KRC Genk

08:40
1
Eden Hazard onthult zijn echte favoriete club... en de fans van Chelsea zullen dat niet leuk vinden

Eden Hazard onthult zijn echte favoriete club... en de fans van Chelsea zullen dat niet leuk vinden

17:00
Wat is er gebeurd met Anderlecht-talent dat in eerste match van Kompany debuut maakte?

Wat is er gebeurd met Anderlecht-talent dat in eerste match van Kompany debuut maakte?

16:30
Anderlecht geeft "één van talenvolste linksbacks" contract voor drie jaar

Anderlecht geeft "één van talenvolste linksbacks" contract voor drie jaar

16:00
Challenger Pro League van start, dit zijn de twee grote smaakmakers: "De Vanakan van 1B"

Challenger Pro League van start, dit zijn de twee grote smaakmakers: "De Vanakan van 1B"

15:30
1
KRC Genk trekt met 1 op 6 naar Sclessin: "Maar laat ons geduldig zijn"

KRC Genk trekt met 1 op 6 naar Sclessin: "Maar laat ons geduldig zijn"

12:20
4
Mo Messoudi legt vinger op de wonde: dit is nog een stevig pijnpunt binnen de kern

Mo Messoudi legt vinger op de wonde: dit is nog een stevig pijnpunt binnen de kern

15:15
1
Pep Guardiola komt alweer met bijzonder slecht nieuws voor City: "Hij zal niet fit zijn voor september"

Pep Guardiola komt alweer met bijzonder slecht nieuws voor City: "Hij zal niet fit zijn voor september"

15:00
Vertrek Mats Rits bij Anderlecht wordt nog hele opgave: zo liggen de zaken momenteel

Vertrek Mats Rits bij Anderlecht wordt nog hele opgave: zo liggen de zaken momenteel

14:30
De redenen waar Nilson Angulo nu toch doorbreekt: "Ik kan hem zelfs privézaken toevertrouwen"

De redenen waar Nilson Angulo nu toch doorbreekt: "Ik kan hem zelfs privézaken toevertrouwen"

14:00
Hazard, El Ouahdi, maar toch ook veel lof voor Mechelen, Dender, Union, Westerlo en La Louvière

Hazard, El Ouahdi, maar toch ook veel lof voor Mechelen, Dender, Union, Westerlo en La Louvière

13:15
Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

13:00
Wel héél bizarre nieuwe regel in Nederland: ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet meer teruggeven

Wel héél bizarre nieuwe regel in Nederland: ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet meer teruggeven

13:30
5
Waarom Besnik Hasi gek is van zijn transfer, waar hij hard op aandrong

Waarom Besnik Hasi gek is van zijn transfer, waar hij hard op aandrong

12:15
Ivan Leko: "Niet voor niets kampioen"

Ivan Leko: "Niet voor niets kampioen"

11:40
Slecht nieuws voor Senne Lammens? Manchester United denkt aan topdoelman

Slecht nieuws voor Senne Lammens? Manchester United denkt aan topdoelman

12:00
8
Bellen met T2 Dick Advocaat en keuze verdedigen: "Zij zien KV Mechelen als mindere maar ik zie het als mooiere stap"

Bellen met T2 Dick Advocaat en keuze verdedigen: "Zij zien KV Mechelen als mindere maar ik zie het als mooiere stap"

10:45
Een terugkeer naar Anderlecht? Nicolas Frutos houdt de deur open, maar...

Een terugkeer naar Anderlecht? Nicolas Frutos houdt de deur open, maar...

11:00
Siebe Van der Heyden eerlijk over geruchten rond Anderlecht

Siebe Van der Heyden eerlijk over geruchten rond Anderlecht

10:30
4
Johan Boskamp wil nog wat kwijt over opvallende transfer van Zinho Vanheusden

Johan Boskamp wil nog wat kwijt over opvallende transfer van Zinho Vanheusden

11:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/08: Saelemaekers

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/08: Saelemaekers

10:30
LIVE Club Brugge-Cercle Brugge: Tankt Club nog wat meer vertrouwen of steekt Cercle daar een stokje voor?

LIVE Club Brugge-Cercle Brugge: Tankt Club nog wat meer vertrouwen of steekt Cercle daar een stokje voor?

09:45
"Zwaar ontgoocheld in Fink": Johan Boskamp begrijpt Genk-coach niet

"Zwaar ontgoocheld in Fink": Johan Boskamp begrijpt Genk-coach niet

07:40
1
Alexis Saelemaekers straks in de Premier League? AC Milan zal moeten beslissen

Alexis Saelemaekers straks in de Premier League? AC Milan zal moeten beslissen

10:30
1
LIVE: Streekderby tussen Westerlo en KV Mechelen belooft spektakel

LIVE: Streekderby tussen Westerlo en KV Mechelen belooft spektakel

09:10
Anderlecht houdt adem in voor Ilay Camara

Anderlecht houdt adem in voor Ilay Camara

09:00
5
"Ik heb de spelersgroep gewaarschuwd": Mo Messoudi is duidelijk na straffe comeback van Beerschot

"Ik heb de spelersgroep gewaarschuwd": Mo Messoudi is duidelijk na straffe comeback van Beerschot

09:30
1
Uitspraak Fred Vanderbiest stuurt signaal naar Benito Raman en andere spelers die kansen verwachten bij KV Mechelen

Uitspraak Fred Vanderbiest stuurt signaal naar Benito Raman en andere spelers die kansen verwachten bij KV Mechelen

07:50
Antwerp pakt uit met ex-Beerschot-speler: "Hij heeft geen flauw benul wat hij met zijn transfer teweegbrengt"

Antwerp pakt uit met ex-Beerschot-speler: "Hij heeft geen flauw benul wat hij met zijn transfer teweegbrengt"

08:00
7
Eden Hazard legt uit waarom hij vroeger niet naar Anderlecht trok

Eden Hazard legt uit waarom hij vroeger niet naar Anderlecht trok

08:20
STVV neemt voorlopig de leidersplaats in de JPL: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen

STVV neemt voorlopig de leidersplaats in de JPL: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen

07:20
1
Johan Boskamp spreekt klare taal over de Europese zeges van Club Brugge en Anderlecht

Johan Boskamp spreekt klare taal over de Europese zeges van Club Brugge en Anderlecht

07:00
OFFICIEEL Lierse haalt nieuwe aanvaller in de Jupiler Pro League

OFFICIEEL Lierse haalt nieuwe aanvaller in de Jupiler Pro League

06:30
Steven Defour zegt wie kampioen wordt (en waarom dat zeker Anderlecht niet zal zijn)

Steven Defour zegt wie kampioen wordt (en waarom dat zeker Anderlecht niet zal zijn)

23:00
Ryotaro Ito schiet STVV tegen FC Dender naar de koppositie in de Jupiler Pro League

Ryotaro Ito schiet STVV tegen FC Dender naar de koppositie in de Jupiler Pro League

22:47

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 18:15 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 20:45 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Club Brugge - Cercle Brugge: 1-0 Johnnie Walker Johnnie Walker over AC Milan betaalt te veel voor Jashari: "Zoveel miljoenen boven zijn werkelijke waarde" Don Doumbia Don Doumbia over Slecht nieuws voor Senne Lammens? Manchester United denkt aan topdoelman Limfizzkit Limfizzkit over Challenger Pro League van start, dit zijn de twee grote smaakmakers: "De Vanakan van 1B" mantoch mantoch over Mo Messoudi legt vinger op de wonde: dit is nog een stevig pijnpunt binnen de kern Negenduuzend Negenduuzend over Siebe Van der Heyden eerlijk over geruchten rond Anderlecht Dirk1897 Dirk1897 over Wel héél bizarre nieuwe regel in Nederland: ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet meer teruggeven GertjeFCB GertjeFCB over "Niet de vraag of we gaan winnen, maar met welke score": Anthony Moris spaart Anderlecht niet Negenduuzend Negenduuzend over "Zwaar ontgoocheld in Fink": Johan Boskamp begrijpt Genk-coach niet cartman_96 cartman_96 over Alexis Saelemaekers straks in de Premier League? AC Milan zal moeten beslissen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved