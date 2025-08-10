De kop is eraf voor Antwerp: "Die eerste is meestal de moeilijkste"

Na drie wedstrijden is de eerste driepunter binnen voor Antwerp. Thuis tegen OH Leuven werd de wet van de sterkste gerespecteerd en won de Great Old met 3-1.

Steviger OH Leuven

Na afloop dan ook alleen maar tevreden gezichten in de catacomben van het Bosuilstadion. Ook trainer Stef Wils was meer dan tevreden over de prestatie van zijn team: "Die eerste is meestal de moeilijkste", vindt Wils. "Zeker omdat we wisten dat Leuven na vorige week (5-0 nederlaag tegen Union) wel iets zou aanpassen vandaag."

Oud-Heverlee Leuven had inderdaad iets aangepast en stond georganiseerder tussen de lijnen zonder veel kansen weg te geven. Dat zorgde dan weer voor een kansarme eerste helft. "Daarom wist ik dat het een wedstrijd zou worden waarin geduld belangrijk zou zijn", aldus Wils.

"In de eerste helft waren we bij momenten te traag in opbouw waardoor we wel mogelijkheden lieten liggen maar toch gingen we met een voorsprong rusten. Daarna kwamen we wat zwakker uit de kleedkamer maar knokten we ons beter in de partij", doet Wils het relaas van de wedstrijd.

"Smetje"

In de tweede helft nam Antwerp echter de bovenhand al moest het opnieuw rekenen op een strafschop om de score te verdubbelen. "En dan kwam die aansluitingstreffer nog", vult Wils netjes aan. En daar heeft hij nog wel wat op aan te merken.

"Het enige smetje op deze overwinning misschien wel", noemt hij het zelf. "We staan op dat moment met een man meer. Dan mag je op een stilstaande fase geen tegendoelpunt krijgen. Zo maakten we het onszelf onnodig lastig. Maar verder valt er weinig te zeggen op deze overwinning", besluit Wils.