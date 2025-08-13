Beerschot-debutant blikt terug op eerste minuten: "Alles is vlot verlopen"

Afgelopen vrijdag mocht Andres Labie zijn debuut maken voor Beerschot. De centrale verdediger wordt gehuurd van Zulte Waregem en mag het komende seizoen ervaring opdoen in de Challenger Pro League.

Beerschot begon vorige vrijdag met een 1-2 zege aan zijn Challenger Pro League-seizoen. Op het veld van Seraing werd een deugddoende, maar ook een moeizame overwinning behaald.

Er stonden heel wat nieuwe jongens tussen de lijnen bij de Antwerpenaren. Zo ook Andres Labie, die gehuurd wordt van Zulte Waregem. Labie kijkt in de aanloop naar de volgende wedstrijd van Beerschot nog eens terug op zijn debuut.

Labie viel iets voor het uur in. Samen met Oscar Vargas kwam hij het veld op, ter vervanging van Jordanov en Plat. "Alles is zeer vlot verlopen", vertelt de jonge verdediger bij Gazet Van Antwerpen.

Voor Mo Messoudi, de nieuwe coach van Beerschot, is Labie geen onbekende. Ze werkten eerder al samen toen Messoudi assistent was van Sven Vandenbroeck bij Zulte Waregem. "Ik had gehoopt om snel minuten te maken", gaat Labie verder.

Een eerste invalbeurt heeft hij dus al kunnen afvinken. Mogelijks mag hij komende zaterdag wel een eerste keer aan de aftrap verschijnen. Dan nemen Labie en Beerschot het in eigen huis op tegen KAS Eupen.