Nikola Storm komt terug op zijn vertrek bij KV Mechelen

Nikola Storm vertrok begin augustus bij KV Mechelen en scoorde meteen de winnende goal voor Antalyaspor tegen Kasimpasa. Mechelse fans eerden hem met een spandoek bij Westerlo.

Nikola Storm besloot begin augustus om KV Mechelen te verlaten. De winger koos voor een nieuw avontuur in Turkije, bij Antalyaspor. Daar heeft hij zich al meteen bewezen.

Antalyaspor nam het voor de eerste speeldag van de Süper Lig op tegen Kasimpasa. Storm maakte in minuut 40 al het winnende doelpunt door de 2-1 te scoren.

"Dat ik meteen voor de winning goal kon zorgen, maakte deze binnenkomer alleen maar mooier", zegt Storm bij Gazet van Antwerpen. Hij kreeg ongetwijfeld ook heel wat felicitaties van Mechelse supporters.

Die hadden afgelopen weekend nog een mooie verrassing voorzien voor Storm. Bij de uitwedstrijd op Westerlo was er een spandoek met 'Storm, held van Malinwa!', erop.

"Ik heb het gezien. Dat deed wel deugd, ja. Toen mijn vertrek bij Mechelen ook bij mezelf doorsijpelde, heb ik een traantje gelaten. Zeven seizoenen is niet niks, hé. Ik heb er het grootste deel van mijn carrière doorgebracht. Nooit zal ik een slecht woord over Mechelen vertellen. Zodra ik nog eens in België ben, keer ik terug om deftig afscheid te nemen", zegt Storm.