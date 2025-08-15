Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè"

Fred Vanderbiest heeft weer een nieuwe versterking voor zijn defensie tot zijn beschikking. Na weken van administratieve beslommeringen is Gora Diouf voor het eerst beschikbaar.

De Senegalees werd eind juni aangekondigd als een toptransfer, maar miste de eerste weken van de competitie door visumproblemen. Toen we Vanderbiest spraken tijdens de voorbereiding, zag hij die bui al hangen. "Ik zit niet van gisteren in voetbal, hè", grijnst Vanderbiest. "Bij visumproblemen weet je dat het even kan duren. Met Mory Konaté hebben we dat ook meegemaakt."

Vanderbiest maakt er zich niet echt druk in. "Dat is eigen aan zulke transfers. Je hebt niet altijd alles in de hand. Het is nog redelijk snel gegaan. De onbeschikbaarheid van Diouf is bij drie competitiewedstrijden gebleven. Het hadden evengoed zeven of acht wedstrijden kunnen zijn. Hopelijk krijgen we hem snel wedstrijdfit", zegt de coach over zijn nieuwe optie achteraan.

Vanderbiest bekijkt de mogelijkheden met Diouf

Dat is dus wel nog een uitdaging. "Hij is trainingsfit, maar is hij ook wedstrijdfit? Hij is zes weken weggeweest en heeft nu weer twee keer meegetraind. We zullen even moeten bekijken wat de mogelijkheden zijn qua minuten. Het wordt een beetje aftasten de komende dagen en weken. Je kunt geen wonderen verwachten", is Vanderbiest realistisch.

De trainer van KV Mechelen lijkt aan te geven dat Diouf er tegen Gent wel bij zal zijn maar dan als bankzitter. "Je zult het wedstrijdblad wel zien, hé", houdt Vanderbiest de kaarten dicht bij de borst. Het is een feit dat de Mechelse verdediging het ook zonder Diouf uitstekend heeft gedaan, met slechts één tegentreffer uit het veldspel.

Kwinkslag over bodycheck Ian Struyf

"We zijn redelijk stabiel, maar het is een ploegsport. We speelden in het verleden vaak uitwedstrijden van het kaliber van vorige zaterdag. Dan moesten we vaak achtervolgen. Voorlopig blijft dat achterwege." De titularissen staan er en ook een talent als Ian Struyf draagt zijn steentje bij met invalbeurten. In Westerlo kwam hij zonder geel goed weg na een stevige bodycheck. "De scheidsrechter heeft altijd gelijk", aldus Vanderbiest.