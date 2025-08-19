Analist haalt snoeihard uit naar Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Spelers zijn ontgoocheld om onder hem te spelen"

Ondanks een sterke start in de competitie krijgt Anderlecht felle kritiek. Analist Marc Delire spaart coach Besnik Hasi niet en haalt snoeihard uit in La Vestiaire.

Anderlecht staat na vier speeldagen op de derde plaats in het klassement met 9 op 12. Bovendien speelt paars-wit ook nog Europees voetbal in de Conference League. Toch krijgen de Brusselaars nog bijzonder veel kritiek.

In Wallonië is het Besnik Hasi die eraan moet geloven. Voetbalcommentator Marc Delire hield zich bij La Vestiaire absoluut niet in over de coach van Anderlecht.

"Er zijn veel spelers die ontgoocheld zijn om onder de leiding van Besnik Hasi te spelen. Hij staat niet voor typisch Anderlecht-voetbal. Hij offert het DNA op in ruil voor resultaat", zegt Delire volgens RTL.

Delire vindt dat Hasi Anderlecht beperkt

"Thorgan Hazard amuseert zich bijvoorbeeld niet. Ik zei al dat Hasi goed is in een club in crisis, maar in een club in opbouw zoals Anderlecht beleef je er geen plezier aan. Anderlecht draait maar op 50% van zijn mogelijkheden", gaat hij scherp verder.

"Als je nu naar Anderlecht kijkt, verveel je je. Hij heeft een luxewagen met een lekke band, en hij zélf is die lekke band", besluit Delire, die alle schuld op de trainer lijkt af te schuiven.