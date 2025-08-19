Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine
Royal Antwerp FC zet volop in op de toekomst. Daarbij hoort nu ook de komst van een nieuw profcontract van een jeugdspeler die zal aansluiten in eerste instantie bij de B-ploeg en met exotische origine. Ook Jean Kindermans is een tevreden man.

"Khoi Pham Anh (17), jeugdspeler van RAFC, heeft bij onze club een contract getekend voor één seizoen. Hij zal uitkomen voor de Young Reds", aldus Royal Antwerp FC in een bericht op de sociale media.

"Khoi is een Belg van Vietnamese origine en speelt voor RAFC van bij de U11", zijn ze heel blij dat ze hem langer in huis hebben kunnen houden.

En dus is ook CEO Youth Jean Kindermans een heel gelukkige man. Hij reageerde dan ook met de nodige bravoure in het bericht.

Royal Antwerp blij met nieuwe 'aanwinst'

“Khoi is een creatieve aanvaller die op verschillende posities uit de voeten kan. Zijn snelheid, fijne baltoets en dribbels kunnen RAFC U23 helpen om wedstrijden te beslissen", aldus Kindermans.

In eerste instantie zal de speler niet meteen aankomen in de A-ploeg, maar op termijn kan hij een flinke aanwinst zijn ook voor de A-kern. Afwachten dus?

