KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest heeft perceptie tegen gehad: "Dat is niet meer de bedoeling"

Fred Vanderbiest, hoofdcoach van KV Mechelen, staat bekend om zijn directe stijl, maar zegt dat hij veranderd is. Vroeger durfde hij wel al eens een frigobox in 'frut' stampen of een drinkbus smijten.

“Dat is toch al even geleden. Intussen zag ik hier al wat trainers passeren, bouwde ik ervaring op, ben ik wat ouder en kalmer geworden en vond ik in mijn privéleven rust en stabiliteit", vertelt hij in De Zondag.

Die persoonlijke balans weerspiegelt zich nu ook op het veld. “Als het privé goed zit, neem je dat sowieso mee in de wereld van het voetbal. Dan kun je beter nadenken als je beslissingen moet nemen, reageer je minder emotioneel, kun je alles beter plaatsen", zegt Vanderbiest.



Ploeg in opbouw

Bij KV Mechelen wil Vanderbiest zijn vernieuwde aanpak tonen. “Nu ik weer op het voorplan ben, is het niet de bedoeling dat ik opnieuw in dezelfde perceptie terechtkom. Ik wil laten zien dat ik matuurder ben geworden, beter met mijn emoties om kan. En waar kan ik dat beter doen dan bij KV Mechelen, waar iedereen weet hoe ik in elkaar zit en ik wederzijds respect en appreciatie voel?”

Zijn doel voor dit seizoen is duidelijk: stabiliteit creëren en jonge spelers ontwikkelen. “Als we er enkele naar een hoger niveau kunnen brengen, in de veilige zone kunnen blijven en af en toe met een uitschieter kunnen uitpakken, zullen we het goed gedaan hebben", legt hij uit.

Vanderbiest erkent dat er nog werkpunten zijn, zeker in de opbouw van een ploeg met veel nieuwe en jonge spelers. “Voetballend kan het beter, maar dat zijn werkpunten die eigen zijn aan een seizoensbegin met veel nieuwe en jonge spelers. Op schema zitten we zeker", besluit hij.