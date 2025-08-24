KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest heeft perceptie tegen gehad: "Dat is niet meer de bedoeling"

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest heeft perceptie tegen gehad: "Dat is niet meer de bedoeling"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Fred Vanderbiest, hoofdcoach van KV Mechelen, staat bekend om zijn directe stijl, maar zegt dat hij veranderd is. Vroeger durfde hij wel al eens een frigobox in 'frut' stampen of een drinkbus smijten.

“Dat is toch al even geleden. Intussen zag ik hier al wat trainers passeren, bouwde ik ervaring op, ben ik wat ouder en kalmer geworden en vond ik in mijn privéleven rust en stabiliteit", vertelt hij in De Zondag.

Die persoonlijke balans weerspiegelt zich nu ook op het veld. “Als het privé goed zit, neem je dat sowieso mee in de wereld van het voetbal. Dan kun je beter nadenken als je beslissingen moet nemen, reageer je minder emotioneel, kun je alles beter plaatsen", zegt Vanderbiest.

Lees ook... LIVE: Antwerp en KVM ongeslagen de vijfde speeldag in, maar wat is het effect van de transfermercato op deze affiche?

Ploeg in opbouw

Bij KV Mechelen wil Vanderbiest zijn vernieuwde aanpak tonen. “Nu ik weer op het voorplan ben, is het niet de bedoeling dat ik opnieuw in dezelfde perceptie terechtkom. Ik wil laten zien dat ik matuurder ben geworden, beter met mijn emoties om kan. En waar kan ik dat beter doen dan bij KV Mechelen, waar iedereen weet hoe ik in elkaar zit en ik wederzijds respect en appreciatie voel?”

Zijn doel voor dit seizoen is duidelijk: stabiliteit creëren en jonge spelers ontwikkelen. “Als we er enkele naar een hoger niveau kunnen brengen, in de veilige zone kunnen blijven en af en toe met een uitschieter kunnen uitpakken, zullen we het goed gedaan hebben", legt hij uit.

Vanderbiest erkent dat er nog werkpunten zijn, zeker in de opbouw van een ploeg met veel nieuwe en jonge spelers. “Voetballend kan het beter, maar dat zijn werkpunten die eigen zijn aan een seizoensbegin met veel nieuwe en jonge spelers. Op schema zitten we zeker", besluit hij.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

LIVE: Antwerp en KVM ongeslagen de vijfde speeldag in, maar wat is het effect van de transfermercato op deze affiche?

LIVE: Antwerp en KVM ongeslagen de vijfde speeldag in, maar wat is het effect van de transfermercato op deze affiche?

09:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Balikwisha - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Balikwisha - Lammens

08:20
Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen

Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen

08:20
16
OFFICIEEL: Antwerp hakt de knoop door: 18-jarige Ecuadoraan krijgt contract

OFFICIEEL: Antwerp hakt de knoop door: 18-jarige Ecuadoraan krijgt contract

10:30
3
Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is...

Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is...

12:00
1
Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar

Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar

11:30
12
Benito Raman spreekt klare taal over zijn toekomst: "Een paar weken geleden mijn akkoord gegeven"

Benito Raman spreekt klare taal over zijn toekomst: "Een paar weken geleden mijn akkoord gegeven"

07:00
Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!"

Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!"

11:00
3
LIVE: Kelderkraker in Denderleeuw: slechtste aanval tegen slechtste verdediging

LIVE: Kelderkraker in Denderleeuw: slechtste aanval tegen slechtste verdediging

10:15
Sven Vandenbroeck luidt de alarmbel bij Zulte Waregem met duidelijke boodschap voor bestuur

Sven Vandenbroeck luidt de alarmbel bij Zulte Waregem met duidelijke boodschap voor bestuur

09:30
6
Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda

Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda

19:00
2
Wat is het nu? Dries Mertens zaait na duidelijke woorden op Marktrock alweer twijfel over toekomst

Wat is het nu? Dries Mertens zaait na duidelijke woorden op Marktrock alweer twijfel over toekomst

10:00
3
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord Interview

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord

23/08
1
🎥 Mircea Rednic haalt zwaar uit na pandoering van Cercle Brugge in eigen huis Interview

🎥 Mircea Rednic haalt zwaar uit na pandoering van Cercle Brugge in eigen huis

08:40
2
David Hubert heeft wel nog iets te zeggen over Olivier Renard na ontslag bij Anderlecht

David Hubert heeft wel nog iets te zeggen over Olivier Renard na ontslag bij Anderlecht

09:00
1
KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

15:15
2
Trump zet FIFA-voorzitter voor dilemma nu hij Poetin wil uitnodigen voor WK 2026

Trump zet FIFA-voorzitter voor dilemma nu hij Poetin wil uitnodigen voor WK 2026

06:30
1
Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin

Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin

23:30
1
VAR in hoofdrol, rode kaart als omslagpunt: STVV knalt voorbij Zulte Waregem naar leiding

VAR in hoofdrol, rode kaart als omslagpunt: STVV knalt voorbij Zulte Waregem naar leiding

22:42
Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding

Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding

22:30
2
Johan Boskamp ziet opties voor de Rode Duivels: "Een straffe transfer"

Johan Boskamp ziet opties voor de Rode Duivels: "Een straffe transfer"

23:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Dessers - Kandouss - Okoh Boniface - Carrasco - Amoura - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Dessers - Kandouss - Okoh Boniface - Carrasco - Amoura - Lammens

21:40
'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers'

'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers'

21:40
1
Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

21:20
Alle resultaten uit de Challenger Pro League van vanavond op een rijtje

Alle resultaten uit de Challenger Pro League van vanavond op een rijtje

21:58
Ivan Leko spreekt klare taal over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk"

Ivan Leko spreekt klare taal over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk"

21:00
1
David Hubert spreekt openhartig over zijn tijd en ontslag bij Anderlecht én breekt lans voor Vandenhaute

David Hubert spreekt openhartig over zijn tijd en ontslag bij Anderlecht én breekt lans voor Vandenhaute

21:24
Cercle Brugge heeft maar één helft nodig om een onmondig Standard Luik op de knieën te dwingen

Cercle Brugge heeft maar één helft nodig om een onmondig Standard Luik op de knieën te dwingen

20:12
Daniel Van Buyten doet boekje open over gang van zaken bij Standard: "Of Wilmots me wil?"

Daniel Van Buyten doet boekje open over gang van zaken bij Standard: "Of Wilmots me wil?"

20:30
3
Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest

Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest

20:54
2
'Deal nabij: KAA Gent onderhandelt over definitieve transfer voor overbodige speler'

'Deal nabij: KAA Gent onderhandelt over definitieve transfer voor overbodige speler'

19:30
🎥 Bekijk de goal! Kevin De Bruyne scoort bij debuut voor Napoli in Serie A-opener tegen Sassuolo

🎥 Bekijk de goal! Kevin De Bruyne scoort bij debuut voor Napoli in Serie A-opener tegen Sassuolo

20:03
📷 Dit had niemand zien aankomen: probleem duikt op bij medische proeven van Boniface

📷 Dit had niemand zien aankomen: probleem duikt op bij medische proeven van Boniface

18:30
1
Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel

Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel

17:30
3
Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

18:00
📷 'Geen extra miljoenen voor Union SG: transfer van ex-speler gaat niet door'

📷 'Geen extra miljoenen voor Union SG: transfer van ex-speler gaat niet door'

17:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 13:30 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 18:30 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

patje teppers patje teppers over Sven Vandenbroeck luidt de alarmbel bij Zulte Waregem met duidelijke boodschap voor bestuur YoniVL YoniVL over Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar TCJ TCJ over Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin RedRover68 RedRover68 over Antwerp - KV Mechelen: - 1872 1872 over Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!" Philippe Cr Philippe Cr over Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is... Noobjectivepress Noobjectivepress over 📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet' Pé_1 Pé_1 over Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen YoniVL YoniVL over OFFICIEEL: Antwerp hakt de knoop door: 18-jarige Ecuadoraan krijgt contract Andreas2962 Andreas2962 over Wat is het nu? Dries Mertens zaait na duidelijke woorden op Marktrock alweer twijfel over toekomst Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved