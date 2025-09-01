"Twee klassen verschil": Philippe Albert is hard voor Anderlecht na nederlaag tegen Union

"Twee klassen verschil": Philippe Albert is hard voor Anderlecht na nederlaag tegen Union

Niets gaat goed bij Anderlecht. Na de uitschakeling in de play-offs van de Conference League tegen AEK Athene, hebben de Brusselaars deze zondag de derby tegen Union SG met 2-0 verloren. Philippe Albert probeert uit te leggen wat er misloopt.

De ervaring van de spelers van Union had volgens de analist zijn belang: "In dit soort duels kan Union rekenen op ervaring die Anderlecht niet heeft. Dit verschil betaalt zich uit, je kunt zelfs zeggen dat er twee klassen verschil zijn."

"Kijk naar de gemiddelde leeftijd in de verdediging van beide teams en het verschil is duidelijk", zegt hij bij Sudinfo. "Je kunt alleen maar je hoed afnemen voor dit Union dat zijn spelers blijft verkopen en erin slaagt om het Belgische voetbal te domineren. Nu is het de beurt aan Castro-Montès en Vanhoutte om hun kans te wagen en het is logisch als ze betere voorwaarden krijgen aangeboden. Bij veel clubs is het hoog tijd dat de transferperiode eindigt..."

De voormalige Rode Duivel denkt dat veel fans opgelucht zullen zijn wanneer de transferperiode voorbij is: "Voor de supporters wordt het stressvol als je Genk ziet met een jonge speler in de spits, omdat zelfs een reserve zoals Oh een ongelooflijk aanbieding krijgt. Ook bij Anderlecht zijn er vertrekkers en dan betaalt iedereen (het team, Hasi, de fans) de prijs, denk bijvoorbeeld aan het geval van Stroeykens."

Philippe Albert denkt dat de Brusselaars toch in de eerste helft hadden moeten scoren: "Ja, Anderlecht verdiende een doelpunt in de eerste helft, maar Union verdiende er ook nog twee meer! Anderlecht toonde zich naïef en je moet je vragen stellen bij de positie van Degreef op de rechtsback die na 4 minuten een penalty weggeeft. Er volgde daarna een tactische wijziging omdat het vanaf het begin niet werkte."

De zaak Hasi

"En het is niet de eerste keer dit seizoen, er is te veel instabiliteit in de opstellingen. Het is toch Hasi die de uiteindelijke beslissing neemt. Als het niet werkt, wordt hij bekritiseerd en komt hij onder druk te staan. En het programma na de winterstop is niet eenvoudig... als hij er dan nog steeds is", besluit Albert.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

