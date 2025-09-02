Doumbia vertrekt naar Saoedi-Arabië: 'Antwerp incasseert miljoenen voor middenvelder'

Mahamadou Doumbia verlaat Antwerp voor Al-Ittihad. De 21-jarige middenvelder tekent een vierjarig contract en levert de club 16 miljoen euro plus bonussen op, na 54 matchen en 8 goals.

Mahamadou Doumbia schatte onlangs de kansen op een transfer op 50/50. Nu er wat tijd is over gegaan lijkt een transfer onvermijdelijk geworden.

Dinsdagochtend raakte bekend dat het Saoedische Al-Ittihad interesse toonde in de middenvelder van Antwerp. Een officiële deal komt nu wel heel dichtbij.



Transferexpert Sacha Tavolieri weet namelijk dat het rond is: Doumbia zal een nieuwe speler van Al-Ittihad worden. Hij zal er een contract voor vier seizoenen tekenen.

Antwerp zal serieus wat winst maken op de 21-jarige Malinees. Hij werd in 2023 voor 700.000 euro weggekaapt bij JMG Bamako uit zijn thuisland. Nu verhuist hij voor 16 miljoen euro plus bonussen naar Saoedi-Arabië.

In totaal speelde Doumbia 54 wedstrijden voor Antwerp waarin hij acht doelpunten scoorde. Hij stond erom bekend enkel indrukwekkende goals te scoren. Zijn fantastisch afstandsschot tegen KV Mechelen was zijn laatste voor The Great Old.