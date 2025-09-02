'Royal Antwerp FC keert kar in dossier van gewilde middenvelder'

Royal Antwerp FC heeft opnieuw heel wat extra budget voorhanden. Het verkocht op maandag Senne Lammens voor een bedrag van om en bij de 21 miljoen euro. Krijgen we de komende week ook nog wat inkomende actie?

Royal Antwerp FC staat voor zeer drukke transferdagen. De club heeft nog wat uitgaande deals weten te beslechten, maar wil in principe ook nog wat gaan versterken.

De voorbije dagen werd luidop gedroomd van de mogelijke komst van Mahamadou Diawara. Hij zou de volgende aanwinst moeten gaan worden voor The Great Old.

Dan toch geen deal Diawara?

Of toch niet? Ondanks de vele miljoenen die in de lade zijn gekomen voor Senne Lammens, lijkt Antwerp niet meteen van plan om al te drieste aankopen te doen.

🇫🇷🦁 Malgré la vente de Senne Lammens, le Royal Antwerp FC n’a jamais validé le deal de Mahamadou Diawara… qui part chercher bonheur ailleurs! ❌ #OL https://t.co/IoauRtwQZG pic.twitter.com/FHeNzCeeKp — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 1, 2025

In die optiek komt nu ook de mogelijke aankoop van Diawara in het gedrang, want volgens verschillende bronnen is dat niet langer een prioriteit van Antwerp.

De Malinees- Franse middenvelder is groot, stevig en linksvoetig (1m87) en zou op huurbasis overkomen, met dure aankoopoptie weliswaar. Het jonge PSG-jeugdproduct van Lyon zoekt naar een andere oplossing.