'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

Olivier Renard heeft deze zomer al flink wat deals weten te sluiten, maar mogelijk komen er deze week nog een paar extra transfers. Uitgaand mogen er nog een paar spelers vertrekken onder meer, want de kern is - zeker zonder Europees voetbal - te breed.

RSC Anderlecht verkocht Kasper Dolberg nog aan Ajax Amsterdam en zag Théo Leoni vertrekken naar Stade de Reims. Ook voor Jan-Carlo Simic was er veel aandacht de voorbije weken.

Onder meer Red Bull Salzburg en RB Leipzig - weliswaar clubs aan elkaar gelinkt - toonden interesse in de centrale verdediger. Maar Lazio was het meest concreet.

Er was een vraagprijs van rond de acht miljoen euro, maar de Romeinen hadden een transferverbod en konden op die manier geen transfers doen deze zomer.

Simic deze winter wel degelijk naar Lazio?

Als we Italiaanse bronnen mogen geloven, zou dat echter komende winter opgelost zijn. En dan zou Lazio een nieuwe poging komen wagen bij Anderlecht om Simic aan de kern toe te voegen.

Op die manier lijkt Olivier Renard al meteen voor de eerste miljoenen te zorgen richting wintermercato. Daarmee kan hij dan weer de markt op in de zoektocht naar valabele alternatieven.

