Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils"

Antwerp verloor in korte tijd Lammens, Doumbia en Balikwisha. Analist Patrick Goots leeft mee met coach Stef Wils, die zijn drie vaste pionnen plots ziet verdwijnen.

Antwerp zag de laatste tijd nog heel wat belangrijke spelers vertrekken. Senne Lammens ging naar Manchester United, Mahamadou Doumbia zal naar Al-Ittihad vertrekken terwijl Michel-Ange Balikwisha ondertussen al bij Celtic zit.

Op zich zijn het geen echt onverwachte vertrekken, maar op sportief vlak zal het toch pijn kunnen doen. Voor Stef Wils moet het ook niet leuk zijn, beseft Patrick Goots.

"Ik heb compassie met Stef Wils", opent Goots bij Gazet van Antwerpen. "Hij stapte als beginnend coach in een nieuw avontuur, maar verloor op korte tijd drie namen – Doumbia, Lammens en ook Balikwisha – die áltijd op zijn blad stonden."

"Doumbia kon in zijn eentje één à twee man uitschakelen. Zulke types heeft Antwerp momenteel niet rondlopen", gaat de analist verder. Of Antwerp nog versterking zal halen, blijft afwachten.

"Wils zit vandaag met de handen in het haar. Ik ben nu al benieuwd naar zijn veldbezetting over anderhalve week thuis tegen KAA Gent", besluit Goots.