Dit wordt de nieuwe coach van Dender, al probeerde zijn huidige club nog koortsachtig om hem te houden

Behoudens een plotse wending lijkt de overstap van Jay Shoffner van Lierse naar Dender slechts een kwestie van tijd. De 47-jarige Amerikaan leidde dinsdag nog de ochtendtraining in Lier, maar trok later richting Denderleeuw voor gesprekken met sportief directeur Julien Gorius.

Zondag zou Shoffner mogelijk al niet meer in de dug-out zitten bij Lierse, dat in de beker tegen Merelbeke speelt. Lierse wil zijn coach absoluut behouden.

Voorzitter Luc Van Thillo voerde dinsdag nog een persoonlijk onderhoud met Shoffner om hem te overtuigen te blijven. Toch ziet het ernaar uit dat Dender de Amerikaan kan wegplukken als opvolger van Vincent Euvrard, die recent overstapte naar Standard.

Drie dagen geleden meldden we al dat Shoffner een belangrijke kandidaat was bij Dender. Eerder leek Timmy Simons nog de grootste kanshebber om terug te keren, maar de zoektocht van de promovendus bracht hen richting de Challenger Pro League, waar Shoffner sinds eind vorig jaar actief is bij Lierse.

Afkoopsom

Dender en Shoffner voerden de voorbije week al meerdere gesprekken. Bij Dender, hekkensluiter in de Jupiler Pro League, moet hij zorgen voor een nieuwe impuls.

Een struikelblok blijft wel zijn lopende contract bij Lierse. De club uit de Challenger Pro League zal sowieso een afkoopsom eisen. Voor Lierse is het vertrek van Shoffner een doemscenario, gezien de sportieve resultaten dit seizoen al mager zijn.

De club staat met 3 op 12 in de onderste regionen van 1B en wisselde de voorbije jaren al drie keer vroeg van coach. Een vierde vertrek zou de sportieve stabiliteit verder ondermijnen. Alles wijst er dus op dat de komende dagen beslissend worden in dit dossier.